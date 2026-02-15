エールディヴィジ 25/26の第23節 フローニンゲンとユトレヒトの試合が、2月15日05:00にユーロボルグにて行われた。

フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ユネス・タハ（MF）、ヨルフ・スフレーダース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

47分、フローニンゲンが選手交代を行う。マルコ・レンテ（DF）からティリク・メルセラ（DF）に交代した。

52分に試合が動く。フローニンゲンのティリク・メルセラ（DF）のアシストからユネス・タハ（MF）がゴールを決めてフローニンゲンが先制。

62分、ユトレヒトが選手交代を行う。アンヘル・アラルコン（FW）からミゲル・ロドリゲス（FW）に交代した。

73分、ユトレヒトは同時に2人を交代。ヨアン・カトリヌ（FW）、アルチョム・ステパノフ（FW）に代わりイェスパー・カールソン（FW）、ダビド・ミン（FW）がピッチに入る。

79分ユトレヒトが同点に追いつく。ジバイ・ゼキエル（MF）のアシストからダニ・デビト（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

80分、フローニンゲンが選手交代を行う。デイビッド・ファンデルベルフ（MF）からオスカル・ザワダ（FW）に交代した。

85分、フローニンゲンは同時に3人を交代。マルビン・ペールスマン（DF）、タイホ・ラント（MF）、トム・ファンベルゲン（FW）に代わりウーター・プリンス（DF）、トラビス・ハーネス（MF）、Metu Ryan（FW）がピッチに入る。

86分、ユトレヒトが選手交代を行う。アロンゾ・エングワンダ（DF）からAgougil Oualid（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分ユトレヒトが逆転。イェスパー・カールソン（FW）のアシストからイェスパー・カールソン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

以降は試合は動かず、ユトレヒトが1-2で勝利した。

なお、ユトレヒトは9分にジバイ・ゼキエル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 07:01:11 更新