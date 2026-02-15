「ちいかわ」が、玩具売り場やキャラクターショップだけでなく、スーパー、コンビニにまで席巻している。子ども向けの癒やし系キャラクター、という認識のまま見過ごしている大人もいるのではないだろうか。だがアニメやマンガで実際に作品に触れてみると、その印象は大きく裏切られる。ほのぼのとした日常の裏に潜む孤独や生活感、時折差し込まれる不穏なホラー描写――「ちいかわ」は、現代の大人の感情に強く訴えかける要素を幾重にも備えた作品だった！（フリーライター 武藤弘樹）

勢いを増して爆走中！

フォロワー数は450万人超えの人気

「ちいかわ」が大変な人気である。ちいかわグッズを取り扱ったおもちゃ売り場は盛況で、スーパーやコンビニに行くだけでもちいかわ関連商品を複数見つけることができる。

数年前から結構な人気があったが、グッズ売り場の大きさや関連グッズの多さを見ると、今はさらにその勢いを増している。人気は国内だけではなく、海外にも広がっている。

nippon.comという英語サイトでは「Chiikawa Goes Global: “Kawaii” Characters Make It to the Top（ちいかわが世界に進出：「かわいい」キャラクターがトップに）」というタイトルで紹介されている。

この中では「ちいかわ@ngnchiikawa」のXのフォロワー数の推移が、2020年のスタート時には1万人だったところ、2022年のアニメ放送開始で80万人まで増え、現在は457万人を超えることがわかる。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）