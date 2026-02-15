三笘を先発から外したブライトン、遠藤欠場のリバプールに０−３完敗。公式戦６試合未勝利
現地時間２月14日に開催されたFAカップの４回戦で、三笘薫を擁するブライトンが、遠藤航の所属するリバプールと敵地で対戦した。
11日のサンダーランド戦で左足首を負傷した遠藤がメンバー外となった一方、カップ戦ということもあり、三笘はベンチスタートとなった。
序盤はペースを握っていたブライトンは、徐々に押し込まれる。38分にはケルケズにシュートを浴びるも、GKスティールの好セーブで防ぐ。
しかし42分、ケルケズのクロスを右SBのジョーンズに押し込まれ、先制を許す。
56分にも、サイドチェンジをサラーが落としたボールをソボスライに叩きこまれ、追加点を奪われる。
反撃に出たいアウェーチームは62分、三枚替えを行ない、三笘を左サイドに投入する。
しかし67分、サラーの強引な突破を止められず、グロスのファウルでPKを献上。これをサラーに決められ、０−３とされる。
ブライトンはこのまま０−３で完敗。公式戦６試合未勝利となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「出場できる」日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆
11日のサンダーランド戦で左足首を負傷した遠藤がメンバー外となった一方、カップ戦ということもあり、三笘はベンチスタートとなった。
序盤はペースを握っていたブライトンは、徐々に押し込まれる。38分にはケルケズにシュートを浴びるも、GKスティールの好セーブで防ぐ。
56分にも、サイドチェンジをサラーが落としたボールをソボスライに叩きこまれ、追加点を奪われる。
反撃に出たいアウェーチームは62分、三枚替えを行ない、三笘を左サイドに投入する。
しかし67分、サラーの強引な突破を止められず、グロスのファウルでPKを献上。これをサラーに決められ、０−３とされる。
ブライトンはこのまま０−３で完敗。公式戦６試合未勝利となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「出場できる」日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆