SixTONESジェシーを北村一輝が「気合い入れろ！」と一喝！今夜の『Golden SixTONES』は豪華新企画2本立て

2月15日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）は、ゲストに柄本佑、北村一輝、ファーストサマーウイカが登場。

柄本とSixTONESはこれが初共演。「『シックストーンズ』じゃないんですね…」とグループ名の読み方を間違えて苦笑いする柄本に、メンバーは「今日はそれを知っていただけるだけでうれしい！」と大笑い。

北村は「（SixTONESを）知ってますよ。いいヤツだよねぇ」と男同士でさっそく共鳴。そしてメンバーと顔なじみのウイカも交え、今夜は豪華新企画2本立てで届ける。

クールな俳優陣も吠えまくる、テンションぶち上がりの1時間をお見逃しなく。

■ラーメン好き柄本佑が新企画に大興奮

最初のゲームは、ラーメンと考察を掛け合わせた知的系考察ラーメン企画「ラーメン or NOTラーメン」。考察力と観察力を試すクイズが5問出題され、それに「ラーメン」か、ラーメンではない「NOTラーメン」かの2択で解答するだけのシンプリなゲームだ。

全員でひとつの答えを導き出し、正解できればご褒美グルメとして横浜の老舗町中華の人気メニューをゲットできる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

1問目は、ラーメンVS綱引きのロープ。「とんこつラーメン1杯分の麺の長さと綱引きのロープ、長いのはラーメンor NOTラーメン？」を予想。筋金入りのラーメン好きでもある柄本は「とんこつラーメンの麺って短くないですか？」と鋭い観察眼で答えに迫り、北村も「博多ラーメンって麺が少ないですからね」と同調。さらに、VTRと同じとんこつラーメンを食べながら、麺の全長を導き出すなど真剣考察。

そんなゲストたちを尻目に、SixTONESはスタジオに用意された綱引きのロープを使ってボケ合戦。てんやわんやの末に、一同はラーメンのほうが短い「NOTラーメン」と結論づけるが…。

さらに、「激辛ラーメンVS水風呂！刺激が強いのはラーメンor NOTラーメン？」では、水風呂に入ったまま激辛ラーメンを食べたら汗をかくか、かかないかを予想。SixTONESメンバーは、体を張って考察するが激辛ラーメンに大悶絶する。

他に365日ラーメンを食べ続けるラーメンYouTuber・SUSURUの密着クイズなど、ラーメン好きの柄本も「みんなで飲みながらやったら最高！」とシビれる難問が続々。手に汗握る考察合戦を制し、見事正解を導き出してご褒美グルメゲットなるか。

■ウイカはツンデレ団長に当惑!?

続いても新企画「すりこみ！10回応援団」。特定の言葉を10回繰り返したあとにひっかけ問題に答える「10回クイズ」を令和版にアレンジしたもので、ジョイマン高木晋哉が監修した“刷り込みワード”を10回唱えたあと、ひっかけクイズに挑戦。

全員の答えがそろえば正解、ひとりでも間違えるとアウト。みんなで3問連続正解すれば、柄本の大好物のポルトガル料理をゲットできる。

全員、応援団さながらの長ラン姿で登場。こわもてのリアル応援団長に「おまえら！ 気合い入ってるか！」と鼓舞されながら、ご褒美ゲットを目指してゲームに挑むが…。「ダルかった、カルカッタ、ナス買った、女形…」と刷り込みワードを唱えていくうちに頭がこんがらがっていき、最後のひっかけ問題で答えがバラバラに。

「誰が言ったんだよ！」「前に出ろよ！」とスタジオ大混乱となり、クールな北村も思わず熱が入り、たるんだジェシーを「気合い入れろ！」と一喝。ウイカはツンデレ団長に惑わされて大失態。そして、最後はまさかの結末が…。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

02/15（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹） ゲスト：柄本佑、北村一輝、ファーストサマーウイカ

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

VTRゲスト：SUSURU、高木晋哉（ジョイマン）

