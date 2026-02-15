カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。五輪選手村の“裏話”を告白した。

自身のインスタグラムで「Happy Valentine to my hubby @konokyosuke」と夫である 元アルペンスキー選手の河野恭介氏をタグ付けした。

そして五輪選手村の“裏話”を告白した。「今大会は分かりませんが、オリンピックの選手村内にはお花屋さんがあってバレンタインデーは男子選手たちがプレゼントするためのお花を持って村内を歩いています。日本では好きな人や恋人、パートナーにチョコレートをプレゼントしたりしますが、海外では男性がお花をプレゼントする国が多いように感じます。カナダ人のJDコーチも例外なくで、チームに一輪のバラをプレゼントしてくれました。もちろん、みんなできゃーきゃー大喜びしました！」とつづった。

最後に「夫婦の素敵な写真をたくさん撮ってくれる新葉。いつもありがとう」と、22年北京五輪フィギュアスケート団体戦銀メダルの樋口新葉が撮影してくれた“夫婦”ショットを投稿した。