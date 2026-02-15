語られたのは、超小型の人工衛星事業で目指す “世界の未来像” です。

世界的な経済誌「フォーブス」の日本版の “日本の起業家ランキング2026” で、1位に選ばれた起業家が、南島原市で講演しました。

先月、南島原市で開かれた「うみしまイノベーションフォーラム」。

講演したのは、超小型人工衛星の開発から運用のほか、サービス提供を行っている、宇宙ベンチャー「アークエッジ・スペース」の福代 孝良 代表取締役CEO(50)です。

福代さんは、雑誌「Forbes JAPAN」が去年11月に発表した『日本の起業家ランキング2026』で、1位となったことでも注目を集めています。

「宇宙空間活用と社会変革」と題した講演では、自社の超小型人工衛星について、従来の大型人工衛星に比べると、“低価格なうえ、短期間で製作できる” ので、そこに新技術を載せ、次々に打ち上げることができると語りました。

自社開発した「超小型人工衛星」は、小さいものは重さ10キロ程度。

本体の大きさは “手提げ紙袋” と同じくらいだそうです。

そして実際に取り組んでいる事例として「海を観測する衛星」をあげ、船との通信を常時可能にすることで船がさまざまな情報を取れるようにするほか、不審な活動をする船を把握できるようにもなると述べました。

また、他の技術や情報と連携して「海のデジタル化」を実現することが、日本の強みになり得るとの考えを示しました。

このほか人工衛星の発達により、現代の生活に不可欠となっている「位置情報」については、今 世界では電波の邪魔をしたり、偽の位置情報を流すなどの事例が起きていると指摘。

そうした妨害行為に対して、強い衛星システムの研究開発を始めていると語りました。

福代さんは、超小型人工衛星を通じて「より安全で豊かな未来」を創っていくことを目指しているとした上で、この基盤をどう活用するか、長崎や九州をはじめ、地方との連携についても期待を示しました。