ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会9日目となる14日を終えて、日本のメダル獲得数が15個となりました。

スキージャンプ男子ラージヒルでは、二階堂蓮選手が1本目から140mの大ジャンプを披露。惜しくも金メダルとはなりませんでしたが、ここまで手にしたノーマルヒルと、混合団体での2つの銅メダルから、色を塗り替える『銀』メダルを手にしました。

二階堂選手は「悔しい思いが強すぎて、心からメダル獲得したことに祝福できない…。3試合連続でメダル獲得できたのは、4年前の僕からしたらありえないこと。自分に言い聞かせて、褒めて、スーパーチームに切り替えていきたい」と笑顔はなく涙。悔しさをにじませました。

この日は二階堂選手の銀メダルただひとつ。日本は今大会ここまで15個のメダルを獲得し、金3、銀4、銅8となっています。メダル数はトップのノルウェーが20個、2位のイタリアが18個、3位のアメリカが17個で4番目となっています。

また前回大会の北京オリンピックでは、過去最多となる合計18個のメダルを獲得。イタリアの地で記録更新なるか、日本勢の活躍に注目が集まります。

〈ここまでの日本のメダル〉

◆スキージャンプ

男子ノーマルヒル 二階堂蓮：銅メダル

男子ラージヒル 二階堂蓮：銀メダル

女子ノーマルヒル 丸山希：銅メダル

混合団体：銅メダル

◆スノーボード

男子ビッグエア 木村葵来：金メダル、木俣椋真：銀メダル

女子ビッグエア 村瀬心椛：金メダル

男子ハーフパイプ 戸塚優斗：金メダル、山田琉聖：銅メダル

女子ハーフパイプ 小野光希：銅メダル

◆スピードスケート

女子1000m 郄木美帆：銅メダル

◆フリースタイルスキー

男子モーグル 堀島行真：銅メダル

◆フィギュアスケート男子シングル 鍵山優真：銀メダル、佐藤駿：銅メダル団体：銀メダル