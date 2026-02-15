男子ハーフパイプで表彰台にのぼった、金メダルの戸塚優斗選手と、銅メダルの山田琉聖選手がお互いの凄さを語りました。

まず戸塚選手が金メダルの要因について「誰もやっていないルーティンを組めた」と語ると、当初は高回転の技を後半に予定しながらも、成功率を上げるために冒頭に行う構成に変更した事実を明かします。そして、その経緯については「もともと五輪でやろうと思っていたルーティンは、逆から入るルーティンだった。それに向けて数年間やってきていた。ここに来て変わるというのは普段はないけど、ひとつひとつの技には自信があった。全体の構成は難度が高かったので、『これでもいけるんじゃないか』と思って変更した」と明かしました。

これにはライバルの山田選手も、「(構成を)変更したとしても技1つひとつの完成度が落ちないところ。どの壁でやってもクリーンに技を決めることが優斗くんのすごいところ」と賞賛。そんな山田選手は、初の五輪にして、堂々の銅メダルに輝きました。各国の選手が高回転の技を軸にルーティンを組み立てる中で、あえて主流にあらがう“独自のスタイル”を貫きました。

このすごさについて金メダルの戸塚選手も感心。「誰もやっていないルーティンだし、誰もまねできない。やろうとしてもできないことをやっていて、それが評価されていることは本当にすごいこと」とべた褒めしました。

さらに戸塚選手は「決勝で2本目、3本目やっていたルーティンとかも数年前からずっと練習しているのを見ていて、本当に実現するのかなと思っていた。実際にオリンピックの時期に技を完成させていたので、この先のハーフパイプの方向性、多様性を感じさせられました」と、互いに高め合う仲間の成長を語りました。