柄本佑さん（39）、北村一輝さん（56）、ファーストサマーウイカさん（35）が、15日放送の『Golden SixTONES』に出演。ご褒美グルメをかけてSixTONESとともに、様々なゲームに挑みました。

SixTONESとは初共演となる柄本さんは「『シックストーンズ』じゃないんですね…」と、グループ名を読み間違えて苦笑いすると、メンバーは「きょうはそれを知っていただけるだけでうれしい！」と大笑い。

一方、北村さんは「（SixTONESを）知ってますよ。いいヤツだよねぇ」と意気投合しました。

最初のゲームは、ラーメンと考察を掛け合わせた知的系考察ラーメン企画『ラーメン or NOTラーメン』。考察力と観察力を試すクイズを5問出題。それに対して『ラーメン』か、ラーメンではない『NOTラーメン』かの2択で解答する企画です。

1問目は、ラーメン VS 綱引きのロープ。『とんこつラーメン１杯分の麺の長さと綱引きのロープ、長いのはラーメン or NOTラーメン？』を予想します。

筋金入りのラーメン好きという柄本さんは「とんこつラーメンの麺って短くないですか？」と鋭い観察眼を見せ、北村さんも「博多ラーメンって麺が少ないですからね」と同調。さらに、VTRと同じとんこつラーメンを食べながら、麺の長さを導き出すなど真剣に考察。そんなゲストたちに対し、SixTONESはスタジオに用意された綱引きのロープを使ってボケ合戦。てんやわんやの末に答えを導き出します。

さらに、水風呂に入ったまま激辛ラーメンを食べたら汗をかくか、かかないかも予想。体を張って考察するSixTONESが、激辛ラーメンに悶絶（もんぜつ）しました。

続いてチャレンジするのは『すりこみ！ 10回応援団』。特定の言葉を10回繰り返した後にひっかけ問題に答える『10回クイズ』を令和版にアレンジした新企画。全員で3問連続正解すれば、柄本さんの大好物、ポルトガル料理が食べられます。

そんな新企画に全員応援団のような長ラン姿で挑む出演者たち。こわもてのリアル応援団長に「おまえら！ 気合入ってるか！」と鼓舞されながら、ご褒美ゲットを目指します。しかし、最後のひっかけ問題で答えがバラバラに。「誰が言ったんだよ！」「前に出ろよ！」とスタジオは大混乱となり、クールな北村さんも思わず熱が入り、たるんだジェシーさんに対し「気合入れろ！」と一喝。さらに、ウイカさんはツンデレ団長に惑わされる場面も。

柄本さんと北村さん、ウイカさんが出演する『Golden SixTONES』は、日本テレビ系で15日午後9時から放送です。