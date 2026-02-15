本当に行って良かった温泉地は？ 10万5074人にリサーチして発表 テレビ東京で15日放送
テレビ東京で15日、『一茂＆成田の「本当に！行って良かった温泉地ランキングBEST100」1位は？』（後6：30）が放送される。“本当に行って良かった温泉地”を10万5074人にリサーチした結果を発表する。
【写真】立ったまま入浴する混浴…雪見風呂を楽しむ大久保佳代子＆川村エミコ＆ゆめっち
10万5074人にアンケートを行い、年に2回以上温泉に行っているなど条件に該当した“真のリピーター”1万358人に温泉地の評価を依頼。“本当に行ってよかった温泉地ベスト100”を公開する。
「お湯」「旅館・ホテル」「グルメ」「散歩の楽しさ」「周辺の観光地・自然の豊かさ」「コスパ」など、温泉地の良さがわかる6つの項目で格付け。『行ってよかった温泉地』の総合ランキングを決定する。
草津や箱根は何位か。知られざる「行ってよかった」穴場温泉地も続々登場。データ研究者の成田悠輔が結果を元に解説する。
■出演者
【MC】長嶋一茂、成田悠輔
【ゲスト】高島礼子、ホラン千秋、河井ゆずる（アインシュタイン）、長谷川忍（シソンヌ）
