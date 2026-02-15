工藤阿須加、節目の朝ドラ出演 『ブラッサム』で熱血教師役に
俳優の工藤阿須加が、2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に出演することが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作で、工藤はヒロイン・葉野珠が働く尋常小学校の同僚教師、島村辰彦を演じる。連続テレビ小説への出演は『あさが来た』『なつぞら』に続く参加となる。
【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…
『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルにした物語。明治30年（1897年）に山口県岩国に生まれた主人公・葉野珠が、激動の時代の中で作家としての道を切り開いていく姿を描く。
工藤が演じる島村は、広島の師範学校を卒業し、熱意をもって地元・岩国に戻ってきた教師。女学校卒業後、代用教員として働き始めた珠と職場をともにする存在だ。
出演にあたり工藤は「NHK大阪局50作目という節目の連続テレビ小説に参加させていただけることを大変光栄に思います」とコメント。「葉野珠が生きた人生の1ページに登場できる嬉しさを胸に、『ブラッサム』を皆さまに楽しんでいただけるよう、島村という人物を精一杯演じさせていただきます」と意気込みを語った。
物語では、珠は教員として働き始めるも解雇され、故郷を追われて上京。小説の懸賞応募をきっかけに作家としての道を歩み始める。教師時代の経験は、その後の人生に影響を与える重要な時間となる。
