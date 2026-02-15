15日放送『となりのスゴイ家』＝東京都江東区宅の外観（C）BSテレ東

　お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜　後9：00〜）が15日放送される。この回では「建坪6.4坪！6メートルキッチン？奥行きで豊かさを感じる家」が登場する。

　田中と遼河が向かったのは、東京都江東区のグレーの2色を配置した家。敷地面積39.4平方メートル、6.4坪。横幅は3.5メートルだ。

　家主は玄関にこだわったといい、屋根付きだ。コート掛けもある。壁の一部を空け、圧迫感を軽減している。

　1階の奥には、書斎と本棚が。窓の奥行きを生かしてものを飾るスペースを用意している。

　階段では、出っ張りをなくすため、ニッチに入れた手すりになっている。お風呂と脱衣所は、一体化させている。

　寝室のベッドは運び入れるのが難しいため、寝室で作った造作のベッドとなっている。

　隣にはクローゼット。中にはエアコンを設置。天井には物干し竿があり、スペースを有効活用している。

　3階にあるダイニングキッチンは11帖。田中は「しっかり広さあるじゃないですか」と驚いた。最上階のため、天井も高く、明るい空間となっている。

　キッチンは全長6メートル。厚さ1センチのタイルを張り、重厚感を出している。戸棚のガラスは、外観のデザインに合わせており、遼河は「小技がきいてる！」とうなった。

　屋上もあり、東京スカイツリーもバッチリ見える。電気も水道もひいており、週末は食事をしたり、野菜を干したり、趣味を満喫できる空間となっている。

　番組では「光を取り込むアイディア満載！変わった素材を使った建具とは？リノベーションで大変身した家」も放送される。