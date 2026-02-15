野球日本代表・侍ジャパンの春季キャンプが14日に宮崎でスタート。アドバイザーのダルビッシュ有投手や、激励に訪れた松井秀喜さんも参加し、選手たちと言葉を交わしました。

ダルビッシュ投手はこの日、ソフトバンク・松本裕樹投手や日本ハム・北山亘基投手と意見交換。北山投手は、ダルビッシュ投手と初対面だそうで「めちゃめちゃカッコいい」と少年のような笑顔を浮かべます。北山投手は初日から急きょのブルペン入り。ダルビッシュ投手には、カーブの悩みについてぶつけたそうで、助言についても「明日から試してみたい」とワクワクした様子を見せました。ダルビッシュ投手のアドバイザーとしての参加は春季キャンプまでとされていますが、「技術の話もそうですし、なんでも聞ける方だと思うので、1個でも多く吸収させてもらえたらうれしい。一言一句逃さず聞きたい」と意気込みました。

そんなダルビッシュ投手は、投手陣と接した印象を聞かれ「自分が日本にいた時とはやっぱりレベルが違うというか、こんなところまで来ているのかと感じた」と驚きの声。ピッチコムやピッチクロック、メジャーの選手たちの傾向などしっかり伝えていきたいと語りました。

DeNAの牧秀悟選手は、初対面だという松井さんと意見交換を行い「緊張しました」と一言。気さくに接してくれたと喜びをにじませながら「右・左で感覚は違うんですけど、バッティングの考えていること、自分にないものがあると思うので、そういうところを聞きたくて話しかけさせてもらいました」と明かしました。