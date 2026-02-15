「シンガポール日本人会」が制作した動画を見る関係者＝2025年11月、シンガポール（共同）

3万人超の日本人が暮らすシンガポール。110年以上にわたり日本人社会に貢献してきた「シンガポール日本人会」がこのほど、会の活動や両国の関わりの歴史をまとめた動画を日本語と英語でそれぞれ制作し、公開を始めた。戦前のシンガポールに暮らす日本人の写真や街並みを記した地図など貴重な資料を交え、伝えている。（共同通信シンガポール支局＝本間麻衣）

高層ビルにホテルやカジノ、ショッピングモールが入り、世界中から観光客が集まる「マリーナベイ・サンズ」。動画では1900年前後の周辺の写真を紹介する。まだ埋め立てられておらず、広い湾に大小の船が集まる様子が収められている。

東西交通の要衝シンガポールには古くから多くの日本人が集まり、街を形成した。かつて「リトル・ジャパン」と呼ばれた地区の地図では旅館や飲食店がひしめき合い、活気にあふれた様子がうかがえる。1914年創刊の初の本格的な邦字紙「南洋日日新聞」の紙面も掲載。船便で周辺国にも配達されていたという。

動画によると、シンガポールに最初に日本人が来たのは1862年。海外で貿易商として成功した愛知県出身の山本音吉。その後、新潟県出身の呉服商、高橋忠平らが続き、日本人学校や墓地の建設に寄与するなどし、日本人社会の発展に貢献した。

動画は約12分。会が発行した本「戦前シンガポールの日本人社会」と「シンガポール日本人社会百年史」を基に、新たな写真などを追加した。制作した日本人会の両頭真衣さんは「映像にすることでさらに多くの人に会のことを知ってもらいたい」と語る。

会は1915年発足で会員は約1万3千人。日本人学校の運営や日本人墓地の管理を行うほか、さまざまなイベントを主催している。

動画について語る両頭真衣さん＝2025年12月、シンガポール（共同）