伊野尾慧“晴流”＆松本穂香“菜帆”、招かれざる人物乱入で地獄のランチタイム 『50分間の恋人』第4話あらすじ
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の第4話が、15日に放送される。このほど第4話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】儚い表情を浮かべる伊野尾慧
ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。
お昼休み50分間を共に過ごすうちに距離が縮まる2人だが、いがみ合っている会社に勤めていることが発覚し、突じょ隠さなければならない秘密の関係に。晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさ真っすぐさに菜帆は次第に惹かれていく、ズレきゅんラブコメディー。
■第4話あらすじ
とうとう晴流（伊野尾慧）が、交流を禁じられているライバル会社に勤務していることを知った菜帆（松本穂香）は、「もう会えません！」と絶縁宣言。会っていることがバレたらクビになってしまうと絶望したり、動じない晴流に呆れたり、「いざとなったら、俺が辛島殿を守る」という晴流の言葉にキュンとしたり、菜帆の心は大忙し。
しかし自分の気持ちや、ストレートに伝えてくれる晴流の言葉を信じることにした菜帆は、絶縁宣言を取り消し、昼休みの50分間会うことをひそかに続行することに。
しかし、ダブルスターズ社とパイレーツ社の間には、特許侵害をめぐるビジネス戦争が勃発。晴流と菜帆の関係はますます知られてはいけない状況になっていく。そんな中、二人きりのランチタイムに招かれざる人物が乱入し、絶対に身バレしてはいけない地獄のランチタイムが始まる…。
