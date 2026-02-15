¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¾¾°æ½¨´î»á¡¡£±»þ´ÖÄ¶¤â¿¿²£¤Ë¡Ä°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿à¥´¥¸¥é¤ÎÍ¥¤·¤µá
¡¡Íè·î³«ºÅ¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ËÎ×¤àÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î»öÁ°¹ç½É¤¬£±£´Æü¡¢µÜºê¡¦¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢µð¿Í£Ï£Â¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤ò·ãÎå¡£ÂåÉ½¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¸þ¤³¤¦¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ç¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤À¤·¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È頰¤ò´Ë¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£À¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èà¥´¥¸¥é¾·æÛá¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡££×£Â£Ã£²Ï¢ÇÆ¤Î½ÅÀÕ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é¾¾°æ»á¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¡×¤È´¶¼Õ¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤È¤Î£³Ç¯±Û¤·¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿»þ¡Ê£±£¹£¹£²Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¡¢À±ÎÇ vs ËÙ±Û¡Ë¤«¤é¤ÎµìÃÎ¤ÎÃç¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¾¾°æ»á¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬£²¿Í¤Îå«¤Î¿¼¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬Ãæ¡¢¾¾°æ»á¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¼é¤Ã¤¿£±»þ´ÖÈ¾¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÂÇ·â¥±¡¼¥¸Î¢¤ÇÁª¼ê¤È¤¢¤¤¤µ¤ÄÄøÅÙ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¿¿²£¤Ë£±»þ´ÖÄ¶Î©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡¡²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÎÌîµå¤Î°õ¾Ý¤ä¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¾¾°æ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¹¤°Ëº¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¤Û¤ó¤È¤Ë¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·Â³¤±¡¢Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÂ¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¡¢¹ñÌ±¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë½Å°µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¡¢¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹Àï¤¤¤ÎÏ¢Â³¤À¡£¹ç½É½éÆü¡¢µìÍ§¤Î¤½¤Ð¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ëà¥´¥¸¥é¤ÎÍ¥¤·¤µá¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£