家を留守にしている間、ペットカメラを覗いた投稿者さま。すると、猫が同居人と浮気中！？楽しそうにふたりで戯れ合う姿は、Instagramで381万回以上再生されるほど話題に！コメント欄には「これは浮気でなく本気！！」「浮気相手には勝てないですね」「溺愛ぶりにほっこりしました」安堵の声が寄せられています。

【動画：『浮気現場でも抑えてやろう』とペットカメラを覗いたら、猫と……まさかの光景】

ペットカメラを覗いてみると…

Instagramアカウント「月食と昼間(@gesshokutohiruma)」さまでは、2匹の猫さんと一緒に暮らす投稿者さまの日常が投稿されています。

この日は投稿者さまが外出していた日。しかし、家にはペットカメラを取り付けているため、外出先からも愛猫たちの様子を見ることができるのです！そこで、ペットカメラを覗いてみると……

お部屋に同居人の男性と猫ちゃんが一緒に入ってきました！すると、男性はおもむろに猫ちゃんを抱き上げて、謎のステップ！

すると、ステップを踏んだ時に頭が襖の上部に激突！

これは痛い……。可愛い愛猫の姿を見ようとペットカメラを覗いたのに、思わぬ密会現場を覗くことになってしまった投稿者さま。しかし、まだまだ密会は続きます。

終始楽しそうな猫と同居人

頭を強打してもめげずに猫ちゃんを抱っこした男性。そして……

再び陽気なステップを披露！猫ちゃんは大人しく同居人の腕の中で抱っこされたままです（笑）

そして、終わったかと思いきや、優しく猫ちゃんを机の上に下ろして、まさかのおしりクンクン！おしりのニオイすらも愛おしいのでしょう。思わぬ浮気現場を目撃してしまった投稿者さまなのでした！

密会の様子がSNSで話題に！

あまりにも独特な同居人と猫ちゃんの浮気現場は、Instagramでも大きな話題になりました。

投稿は記事執筆時点で再生数374万回を突破し、「これは浮気でなく本気！！」「浮気相手には勝てないですね」「溺愛ぶりにほっこりしました」「健全な浮気でしたw」「純愛じゃねぇか」などの声が寄せられています。

Instagramアカウント「月食と昼間」さまには、今回登場した猫ちゃんだけでなく、一緒に暮らすもう1匹の猫ちゃんも登場！ぜひ2匹ののんびり気ままライフを覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「月食と昼間(@gesshokutohiruma)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。