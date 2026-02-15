猫じゃらしで遊びたがっている猫に、「やるの？」と聞いてみたら…？まさかの反応が可愛すぎるとSNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45.1万再生を突破し、「にゃん！なのぉ♡しょうなのぉ♡がんわい゛い゛ね゛ぇ゛え♡♡♡♡♡♡」「もう無理このネコちゃん可愛すぎてツボだぁ」といった声があがりました。

【動画：猫じゃらしのそばに座っていた猫→『やるの？』と聞いてみたら…尊すぎる反応】

お口が可愛いニーナちゃん♡

TikTokアカウント「@rg...alice」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「ニーナ」ちゃんが、飼い主さんの問いかけに可愛くお返事をしている姿をおさめた動画です。

ぷくっと盛り上がったお口の“ひげまんじゅう”がチャームポイントのニーナちゃん。なぜかおもちゃよりもストローなどのゴミで遊ぶのが好きなのだそう。ただし、トンボの猫じゃらしは特別に好きらしく、飼い主さんはニーナちゃんのために10本も買い溜めしているのだとか。

「やーるー」

ある日、そんなお気に入りの猫じゃらしのそばで、左右に大きく尻尾を振りながらお座りをしていたニーナちゃん。飼い主さんに何かを訴えかけるように鳴いてから、前足でちょいちょいと猫じゃらしをつつき、じっと視線を送ってきたといいます。

飼い主さんが「どうしたの？」と声をかけると、何かを要求するようにもう一度鳴き、再び猫じゃらしを見つめたのだとか。そこで「やるのそれ？」と聞いてみたところ、なんとニーナちゃんはお手手をすっと上げながら、大きな声で「やーるー」とお返事してくれたといいます。

別の日も

さらに別の日も、ニーナちゃんは「やるの？」という問いかけに、挙手をしながら「やーるー」と答えていたのだそう。

まるで言葉をきちんと理解しているかのような自然な挙手と、ぷっくりとしたお口を動かしてはっきりとお返事をする様子が可愛らしくて、思わず胸がキュンとときめいてしまいます。

おしゃべり上手なニーナちゃんが可愛すぎると、6.1万件を超える高評価がついたこの動画。視聴者からは「鳴き声アイルー過ぎる可愛い幸せに生きてお願い」「キュートアグレッション起きちまう」「こんなかわいいおねだりされると、ずっと見ていたくて焦らしちゃいますよね」「猫ちゃん一生懸命伝えようとしてるね♡♡」「やーるーちゃんと言ってますねお利口さん♡」「やってあげるううううう」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@rg...alice」では、怒られると“聞こえないふり”をしてしまうニーナちゃんの、クスッと笑えて、ほっこり癒される日常の様子を多数の動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@rg...alice」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。