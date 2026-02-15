『豊臣兄弟！』第6回 “小一郎”仲野太賀、兄“藤吉郎”池松壮亮を救うために奔走
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第6回「兄弟の絆（きずな）」が15日の今夜放送される。
【写真】小一郎に信長の過去を語って聞かせる市
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第6回「兄弟の絆」あらすじ】
大沢（松尾諭）に信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いがかかった。小一郎（仲野）の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残った兄・藤吉郎（池松壮亮）の命が危ない。翌日までに大沢の無実を証明することになった小一郎は、調査に奔走しつつ、市（宮崎あおい）に信長への口添えを頼む。だが市はそれを断り、信長のある過去を語って聞かせる。
翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出る。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※宮崎あおいの「さき」の字は正確には「たつさき」
【写真】小一郎に信長の過去を語って聞かせる市
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
大沢（松尾諭）に信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いがかかった。小一郎（仲野）の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残った兄・藤吉郎（池松壮亮）の命が危ない。翌日までに大沢の無実を証明することになった小一郎は、調査に奔走しつつ、市（宮崎あおい）に信長への口添えを頼む。だが市はそれを断り、信長のある過去を語って聞かせる。
翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出る。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※宮崎あおいの「さき」の字は正確には「たつさき」