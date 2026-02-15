◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

第６１回クイーンＣ・Ｇ３は１４日、東京競馬場の芝１６００メートルで争われ、２番人気のドリームコア（ルメール）が好位の内から鋭く抜け出し、１馬身半差をつけて、重賞初制覇を飾った。昨年の２冠牝馬エンブロイダリーが制すなど名牝が通過点とした出世レースを快勝。桜花賞（４月１２日、阪神）へ向け、新星が誕生した。

良血馬が府中で大きな勝利をつかんだ。好位のインで進めたドリームコアは、ラスト２００メートルを過ぎてエンジン全開。馬の間を力強く割って、瞬時に突き抜けた。１馬身半差をつけて初タイトルをつかみ、テン乗りのルメールは「いい反応をしてくれました」と笑顔。積雪の影響で１０日に代替開催となった東京新聞杯に続き、中３日で２週連続重賞勝利の鞍上は「この馬は経験があるので、今日は自信を持って乗りました」と胸を張った。

最内枠から五分のスタート。「内枠だったのでいいポジションをとりたかった」と勝負のポイントを挙げた鞍上。序盤はやや行きたがるそぶりを見せ、若さをのぞかせつつ勝ち切ったあたりに、非凡な能力を感じさせた。

母のノームコアは１９年のヴィクトリアマイルをコースレコードで勝利。同じ舞台で娘も輝きを放った。勝ちタイムの１分３２秒６は、いずれもルメールの手綱だった２５年のエンブロイダリー、１６年のメジャーエンブレムに次ぐレース史上３位の走破時計。前記の２頭はのちに３歳マイルＧ１を制しており、その資格は十分にありそうだ。

母も管理した萩原調教師は「良い内容だったと思います。最後はしっかり脚を使ってくれました。今後は馬の様子を見て決めたいと思います」と評価した。１１月のベゴニア賞に続き、東京マイルで２連勝を飾って、全４戦３勝と弾みをつけた。桜花賞から始まる牝馬クラシック戦線に、また楽しみな一頭が現れた。（三戸 達也）

◆ドリームコア 父キズナ、母ノームコア（父ハービンジャー）。美浦・萩原清厩舎所属の牝３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算４戦３勝。総獲得賞金は６０１８万９０００円。重賞初勝利。馬主は吉田勝己氏。