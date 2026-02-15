◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第２節 大宮３―２札幌（１４日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が２年連続で開幕連敗を喫した。前半３分、今季公式戦チーム１号となるＤＦ家泉怜依（２６）のヘディングで先制。その後は決めては、追いつかれる展開となり、２―２で迎えた後半アディショナルタイム（ＡＴ）５分に決勝点を許した。痛恨の逆転負けで今季初勝利を逃したが、枠内シュート０本で敗れたいわきとの開幕戦から攻撃面は大きく改善され、今後に期待が持てる１敗となった。

またしても勝利の女神は札幌にほほ笑まなかった。２―２のまま、ＰＫ戦が選手たちの脳裏によぎり始めた終了間際。ゴール前に押し込まれ、こぼれ球を大宮のＦＷカプリーニに決められた。だが、アウェー席を赤と黒で埋めたサポーターは温かかった。うなだれる選手たちへのブーイングはなく、逆に「次は勝てるぞ！」と鼓舞した。

開幕戦では途中出場だったＭＦ福森晃斗（３３）、ＭＦ荒野拓馬（３２）ら先発メンバーを４人入れ替えて臨んだ。６日前と明らかに違ったのは、攻撃力だ。ボランチを任された福森は左足での正確なセットプレーで貢献。前半３分の先制点は、家泉の頭に合わせた左からのＣＫが生み出したものだった。

激闘を終えた福森は「疲れましたよ。今年は練習試合でも９０分出てませんから。スタートから出ることができて、気持ちが高ぶりました」と苦笑い。先制アシストの活躍にも満足せずに「もっとボールに絡まないと。セットプレーだけでなく、監督がボランチに求めているのは攻撃の起点になることのはずだから」と課題を挙げた。

何度もペナルティエリアに侵入し、敵陣を脅かす攻撃につなげたのは、荒野だ。若手が台頭して来る中で、中心選手としての安定感を見せ「若手が育つのはチームにとって良いこと。自分も負けずにプレーで示したい」。この日は、タイ出身の新加入ＭＦティラパット（１８）が、兄貴分にあたるＦＷスパチョーク（２７）のゴール後に交代して初出場。大きな見せ場はなかったが「まだ５０点以下。次の試合でいいところを見せたい」と活躍を誓った。

川井健太監督（４４）は「一歩ずつ進んでいる。結果をひっくり返すための準備を続けたい」。次節のアウェー長野戦（２１日）では今季初勝利をものにする。（甲斐 毅彦）