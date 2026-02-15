札幌大谷高女子バレー部の１年生セッター高山瑚都（１６）が、Ｕ―２０日本代表候補に選出された。２０日から東京で行われる合宿に参加する。札幌大谷中１年時に全国中学生選抜でイタリア遠征を経験も、以降は代表から遠ざかっていた。高校入学後に努めた精神面の強化が実り、再びつかんだ好機を生かし、今後の成長へとつなげていく。

３年ぶりに訪れた代表入りの好機に、高山が胸を高ぶらせた。２０２３年２月に全国中学生選抜としてイタリア遠征を経験。以来遠ざかっていた代表候補合宿に「中１で行かせてもらってから呼んでもらえる機会がなかったので。うれしい」と満面の笑みを見せた。

カテゴリーは年上がそろう２０歳以下。大抜てきに「選ばれなきゃとかはあんまり考えてない。できることを精一杯頑張って、チームに戻ってきたときに教えられることがあったら。選考会というより学びに行く意識」と口にした。自校の来年度以降の飛躍にもつなげるべく、全力で挑む。

高校入学から正セッターを務める。東海第四高（現東海大札幌高）で選手として全国３冠の緒方正広監督（５６）が「どこに上げるかというチョイスを、セットを通じて組み立てたり、試合全体で考えたりできる」と評する。１７３センチで左利きという利点も生かし、チームの中心を務めてきたが、“弱さ”を克服したことが復調につながった。

昨年６月の全国高校総体道予選の準決勝前に、１年生司令塔は重圧から大号泣した。緒方監督から「元気にやれば大丈夫」などと励まされて臨んだ戦いで「今までで一番のプレーができた」。優勝を飾り、全国８強入りに貢献。試合前は１人で集中していたルーチンも皆と話すように変えた。「自分が暗い顔をするとみんなが落ちてくる。周りをリラックスさせられるように、まずは笑顔」。心身とも成長を示し、代表から再注目されるようになった。

合宿は２０日から２４日までの５日間。「テレビで見るような方たちとやれるのはあまりない機会。仲良くなって来たい」。明るく元気に、高山が大舞台へ飛び込んでいく。（砂田 秀人）

◆高山 瑚都（たかやま・こと）２００９年８月７日、札幌市生まれ。札幌北野台小１年時に当時の担任のすすめがあり、「北野台タイフーン」でバレーを始める。試合に出場するようになった小４からセッター。小６時はスパイカーも務めたが札幌大谷中入学後からはセッター一筋。得意プレーはツーアタック。特技は小学校入学から始めた書道で５段の腕前。１７３センチ、６６キロ。左利き。