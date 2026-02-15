日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）に出演する歌手・ちゃんみなのショットが公開され、１０万件を超える「いいね」が付くなど話題となっている。

同番組の公式インスタグラムが１４日に更新され、「あたしが本物のちゃんみなだよ」の記述で、ちゃんみな本人に加え、お笑いコンビの「ガンバレルーヤ」、「おかずクラブ」のオカリナ、お笑いタレント・椿鬼奴がちゃんみなになりきった姿での集合ショットや、５人の雪の中での集合ショットなどをアップ。

「明日よる７時５８分〜の ＃イッテＱ は、年一恒例寒中水泳ＳＰ ｉｎ ＃フィンランド スペシャルゲスト ＃ちゃんみな が大暴れ 女芸人たちもびっくりの大活躍に驚くこと間違いなし 爆笑と感動の『寒中ＴＡＫＥ』も必見です」とつづった。

この投稿には「最高 楽しみ！」「かわいい ほんとに明日ワクワク」「写真だけでおもしろいが溢れてる」「早くみたいー」「可愛すぎる」「どんな事も全力なちゃんみなママ好き」「ＣＨＡＮＥＬ被ってるセレブがいる」「皆ちゃんみなさんになりきってんのおもろいｗｗｗ」などのコメントが寄せられた。