ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）がキャンプインを翌日に控えた１４日（日本時間１５日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で取材に応じた。

日米５０人以上の報道陣が集まった中で話題が、本拠地に温水洗浄便座を設置することを要望したことについて及ぶと、なじみのない米国記者に「気持ちいい。チームメートにビデの素晴らしさを伝えました。環境にもいい。トイレットペーパーをめっちゃ使うので」と熱弁。日本人記者にも「普通に…けっこう大きい方をするので。おなか痛くて試合に出るのは嫌なのですっきりさせたいなというのもある。日本では当たり前に使っていたので、あった方がいいなと思ってエージェントに言いました。ここ（キャンプ地）にはないので、携帯用を。スポンサー誰かお願いします」と明かした。続く質問で「まじめな話…」と記者が話題を変えようとしたが、「まじめな話してますよ！」と笑っていた。

８日（同９日）にキャンプ地入りして自主トレを精力的に行ってきた村上。すでにフリー打撃を行い、ライブＢＰで打席に立つなど、自主トレの段階ながら順調に調整している。

メジャー１年目ながら、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する村上。オープン戦に出場して実戦感覚を養うために、帰国時期を後ろ倒しし、２７日（同２８日）まで米国で調整することとなった。