◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル(大会9日目/現地14日)

男子ラージヒルで銀メダルを獲得した二階堂蓮選手が、試合後に父・学さんと熱く抱擁するシーンに注目が集まりました。

イタリアで開催された今大会。二階堂選手は競技を始めるきっかけとなった父・学さんを自ら現地へ呼んだと明かし、「目の前でメダルをとることができてよかった。でも今日は金メダルを見せたかった…」と心境を話しました。

試合を観に来ていた父・学さんもインタビューに応じ「ヘルメットを届けに来たとき、渡した瞬間からオーラが全く違った。私が現役のときにみていた世界のトップジャンパーのオーラと一緒だった」と我が子の成長と躍進を称賛します。

その活躍はというとノーマルヒル、混合団体で銅メダルに輝き、ラージヒルで銀メダルと3つのメダルを獲得する快挙。父・学さんも「最高にいいプレゼント。35年前に世界選手権で飛んだ。私はオリンピックに出られていないんですけど、たまたま偶然(同じイタリアの地で)。初出場の中、メダルはめちゃくちゃうれしいです」と、自身の経験と重ね、息子の奮闘に喜びを表しました。

さらに学さんは、息子・蓮選手を「世界一のスキージャンパー」と賞賛します。「始めた頃は眠たい、寒い、行きたくないというところからスタートして、いろんなエピソードがある」と振り返り、時には無理に引き留める形で競技を継続させたとこともあったと言います。

試合後には号泣する二階堂選手を抱きしめた学さん。その際のことを「蓮はゴールドメダルを見せたかったと、すごい悔しがっていた。私は全部のカテゴリーを終わるまで涙を流すつもりはなかったんですけど、泣いちゃいましたね」と思わずもらい泣きしたことを打ち明け、最後には「父さんからしたら上出来だから。気持ちを切り替えて、次スーパーチームが残っているから、小林陵侑選手と2人で力を合わせて間違いなくゴールドメダルを取りに行け」と二階堂選手を鼓舞したことも明かしました。