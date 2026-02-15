＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

日本武道館公演大成功、メジャーデビューとグループにとって大きな節目となった2025年。「いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ」第3回のテーマは「2026年の誓い」に決定！ さらなる飛躍を目指すメンバーに目標やビジョンを語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

こんにちは。いぎなり東北産の吉瀬真珠です☆ いよいよ2026年も2月に突入しましたね！ 2月といえば、節分やバレンタイン。行事や楽しそうなことがたくさんあって、るんるん気分です♪ 私のお家では、鬼役のお父さんに落花生を投げます。そのあとは歳の数だけ落花生を食べます☆ ママは永遠の20歳なので、毎年20個。ですがここ数年、自信がなくなってきたらしく、永遠の20代に変更になったので、25個くらいは食べていそうです…☆ もちろん真珠ちゃんは、歳の数の22個食べられますよ♪ 大人になるにつれてだんだん季節ごとの行事に対しての感覚が鈍くなってきていると感じるので、行事をちゃんと大切に楽しみ続けていける大人になりたいです。そろそろ桜のシーズンが来るので、次はお花見かな？ お花見は毎年楽しみにしていて、とても大好きなので春が待ち遠しいです♪

今回のテーマは「2026年の誓い」です。ずばり！ 吉瀬真珠2026年の誓いは、「かわいく♪ 楽しく♪ えいえいおー！」です☆なぜこの誓いにしたかというと、2026年は、これまで以上に「かわいさを進化する年」にしたいからです☆

そして、もうひとつの理由として、自分の身の回りをかわいいグッズでいっぱいにするという計画もあるので、その計画も含めて、かわいく♪ という目標にしました☆ その計画の第一弾として早速、私の大好きなキャラクターの折りたたみ傘を最近GETしました☆ すごくかわいいので、皆産、みなさま、リボンちゃんにもいつかお披露目できたらいいなと思っています☆ もし、偶然同じものを見つけた方がいらっしゃったら、ぜひおそろいにしましょう♪ 2026年もどうぞよろしくお願いいたします。【吉瀬真珠】

◆吉瀬真珠 2003年（平15）6月22日生まれ、22歳の仙台産。漫画やアニメを愛し、三井寿に憧れを抱く。愛称は「じゅっち」。メンバーカラーは緑。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。同10月8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦せーしょん」をリリース。1月から全国5カ所でZeppツアーがスタート。