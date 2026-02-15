超特急眈哨▲蹈蓮25）とM！LK山中柔太朗（24）が14日、都内でダブル主演映画「純愛上等！」（八重樫風雅監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。敵対する高校でヤンキーのトップを張る2人による、不器用で純粋なBL作品。13日に公開を迎え、眈召蓮崔聾機⊂兎遒離轡腑奪團鵐哀癲璽襪罵Э佑見てくれて、良かったと言ってくれた」と好評ぶりに喜んでいた。

バレンタインデーに、うれしいサプライズを受け取った。同作の主題歌は、2人のユニット「鶴 and 亀」で、hitomi（50）の「LOVE 2000」をカバー。この日は公開を記念して、同曲の“本家”のhitomiがサプライズ登場し、2人を驚かせた。続けて「（2人のパフォーマンスは）私のPVと雰囲気が似ていた。見事に令和版『LOVE 2000』になっていて、男性が歌っているのも新鮮でよかった」とカバーを絶賛された。

グループではダンサーを務める眈召砲箸辰討蓮同曲がボーカルデビュー作。「生まれた年のヒット曲を歌わせてもらってうれしかった。歌初挑戦だったので緊張したけど、よかったです」と喜び、「歌やります！」と自信を深めた。山中も「2人で体現できるか不安だったけど、完成して、自信を持って出せると思えた。hitomiさんからそう言っていただけて幸せです」と深々とお辞儀した。【野見山拓樹】