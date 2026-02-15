歌手、俳優福山雅治（57）が14日、東京・丸の内ピカデリーで、監督を務めた「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ」の公開記念舞台あいさつに出席した。

前日まで名古屋でライブを行っていた福山は、この日は名古屋と東京の舞台あいさつで観客の前に立った。福山は「ツアーをやっていて、ライブフィルムも上映されている。名古屋に行ってるんですから。それで新幹線で東京駅に来るわけですから。すべての時間を隙間なくこのライブフィルムに注いでいければと思ってます」と話し、観客の拍手を受けた。

作品には福山の私物も数多く登場している。ギターについて福山は「長崎にいたころ、15歳の時に皿洗いのアルバイトで買った10万円のギター」だとした。

今月6日の公開初日に誕生日を迎えた福山は「18歳の時に上京してきて、ほぼ40年後、ふるさとの長崎でのライブを映像作品にして公開するということになるとは想像もしていませんでした。想像もしていなかった未来、現在地です」と感慨を語った。【小林千穂】