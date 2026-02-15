元シブがき隊の布川敏和（60）が14日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。離婚後に自宅を売却し、マンションを購入した際の「思わぬ偶然」について明かした。

布川は91年にタレントつちやかおり（61）と結婚し、1男2女が誕生するも、2014年に離婚。

「去年の6月に…もう家も古くなったから。5人家族で住んでたのに、俺1人になったから、余分な部屋がある。スペースももったいないことになっちゃったのよ。還暦を機に売って、マンションに住もうと」と自宅を売却することに。

「孫もいるし、娘の近所を探してて。ペットもOK、駐車場もあり、2LDKぐらい」との条件で新居を探していると、不動産業者から「ありました」と連絡があった。

「聞いたことあるようなマンション名で、『あれ、どこだっけな』って。『あっ、つちやさんのところのマンションだ！』と」と、元妻が次女と暮らすマンションであることに気づいたという。

念のためにつちやに意見を聞いてみたところ、「そしたら、いいって言うから。じゃあそのマンションに住まわせてもらおうと。なかなか駅前でいいマンションなの」と購入することを決めた。

ところが、部屋番号を確認してみると「つちやさんの隣の部屋」と、さらなる偶然が。「そこしか空いてなかったのよ。（つちやは）『えーっ！』って」と、つちやも驚いたものの、「でも『いいんじゃない？』って言ってくれたから」と了承を得て、隣同士で暮らすこととなった。

現在は「お互いの鍵を持って。向こうも犬を預けてきてるし、向こうも出かけたり、犬のこともあるってことで。まあまあ、『同じマンションだと楽だし、いいんじゃない？』って」と持ちつ持たれつの関係に。

「この間は、焼きそばを家で作ってて、『あっ、紅しょうががないや』と思って、『すみません、紅しょうがある？』って（借りに行った）。つちやさんはつちやさんで『今日、ワイン盗みましたので』って。（布川の部屋から）ワイン盗むんですよ、あいつ」と頻繁に行き来もある様子。

「今は仲いいです。離れて仲良くなって…。一緒に暮らしていたら、どんどん細かいことでケンカになって、大きなケンカに発展して。何が原因ってことではないけど、大ゲンカになってあいつが出て行っちゃったんだけど…」と笑顔で話していた。