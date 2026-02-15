「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

定時で帰る人と残業する人の違い

「いつも定時で帰っている」

そんな人が身の回りにいるのではないでしょうか。仕事量が少ないわけではない、むしろ自分より多いくらいなのに、ダンドリがいいのか、定時になると颯爽と帰っていく……。「自分はどうして仕事が遅いんだろうな…」と思うこともあるかもしれません。

しかし、仕事で「手を動かす速さ」自体は、誰しもそんなに変わりません。本来みな同じくらい速いのです。

では何が違うのか。それは「計画」の速さです。

今回は仕事が3倍速くなる「計画の技術」について、紹介していきましょう。

始める前に「計画」する

では、優秀な人は何をしているのでしょうか。

優秀な人は、作業に入る前の計画が速く、正確なのです。私は、仕事が速い人は「計画を高速で立てられる人」だと考えています。正しく、間違いのない計画を立てるからこそ、仕事が速いのです。

逆に、計画を立てずに走り出してしまうとどうなるでしょうか。仕事には必ずゴールがありますから、そのゴールに近づいていなければ意味がありません。ゴールの位置を確認せずに走り出す仕事は、ほぼ必ず「手戻り（＝やり直し）」が発生してしまいます。

また、計画を立てていても、その計画が甘ければ、途中で迷ってしまったり、やるべきことを見落として「手戻り」してしまいます。せっかく家を出たのに、大事な荷物を忘れて家に取りに帰るようなものです。いっこうに目的地に着きません。

ゴールの場所と道筋を確認しよう

優秀な人は、作業に取り掛かる前に、まず「計画」します。そしてその計画が「終わる計画」になっているかどうか、言い換えれば「終わらない計画」になっていないかどうかを確認します。「終わらない計画」通りに仕事を進めてしまうと、当然仕事は終わりませんから。

でも、どうすればそんな計画を立てられるのでしょうか。

実は、そんなに難しくありません。次の2つを明らかにすればよいのです。

［1］ゴールの場所

［2］ゴールまでの道筋

この2つが明確になった状態を私は「あとはやるだけ状態」と呼んでいます。

「ゴールの場所」と「ゴールまでの道筋」を明確に思い描くこと。優秀な人はこれを先にしているからこそ、手戻りがなく、仕事が速く終わるのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）