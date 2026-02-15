フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞の村主章枝さん（４５）が、現役時代の収入について赤裸々に語った。

フジテレビ系で１３日に放送された「あの金どこいった？」に出演。村主さんによると、当時のグランプリシリーズは１位の賞金が約３００万円、２位が約２００万円、３位が約１００万円だったという。村主さんはＧＰシリーズだけでも合計２４００万円を稼いでいる計算になる。

当時の最高月収を聞かれると「年収で３０００万円が一番いい時だったかなと思います」と告白。現役時代の総収入は「え〜どれくらいかな…２億円くらいだったんじゃないかなと思いますね」と語った。

スタッフが「そのお金は…」とたずねると、村主さんは「すべて使い切りました。使い切ってしまいました。残ってないです」と笑う。２億円の行方は…。「っていうのも、競技をやるために、すべて使い切ってしまいました」。フィギュアスケートは年間、２０００万円が必要だそうで、「リンク代４００万円、レッスン代４００万円、プログラムを作っていただくのに４００万くらい…」。ほかにも振付代や衣装代、海外遠征代などを含めると、年間費用は２０００万円に。「私の場合、現役生活を３３歳までやりましたので、かかった金額も引き延ばされて」と話した。

現在はアメリカで生活している村主さん。２つの仕事をしているという。一つはフィギュアスケートのコーチで、８〜２０歳の生徒約２０人を教えているという。もう一つはスケートとは全く関係ない仕事で…。「実は映画を作ってるんです」と告白。映画のプロデューサーをしているそうだ。

もともと、アイスショーのために集めた映像チームだったが、コロナ禍でショーが中止に。「ショーなくなっちゃったけどどうしよかという話をしたら『映画が作りたい』というので。じゃあ映画やってみようか、と始めたのが２０１９年だったんですね。小さい会社なので、撮影ってなると、何でもやるんですよ」。演者の送迎や食事の手配、音声スタッフも村主さんがこなしているという。「スケートも大変でしたけど、比べ物にならないくらい大変な世界」と笑った。