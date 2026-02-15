【ブンデスリーガ】ドルトムント 4−0 マインツ（日本時間2月14日／ジグナル・イドゥナ・パルク）

【映像】元ドイツ代表DFの“ありえない姿”（実際の様子）

ドルトムントに所属する元ドイツ代表DFのニクラス・ズーレの体型にスポットライトが当たった。名物解説者が苦言を呈すほどの“異変”に、ファンたちも反応している。

ドルトムントは日本時間2月14日に行われたブンデスリーガ第22節で、日本代表MFの佐野海舟が所属するマインツと対戦した。この試合で3バックの右ストッパーとしてスタメン出場したのが元ドイツ代表DFのズーレだった。

2018年のロシアW杯でドイツ代表としてプレーするなど国際経験も豊かなディフェンダーは、2022-2023シーズンにバイエルンからドルトムントに移籍し、今季で4シーズン目を迎えた。

まだ30歳という年齢を考えても今が一番“脂の乗った”時期のはずだが、その動きはどこかしら重そう。195センチの恵まれたサイズなのだが、体重も99キロと大台の一歩手前。チーム内最長である198センチのGKサイラス・オストルジンスキが93キロであることを考えると、ズーレの体重は“大きすぎる”といえるだろう。

8分のシーンでは、DFヴァルデマール・アントンからの横パスを引き出し、右足で前線にスルーパスを配球。このプレーについてABEMAで解説を務めた林陵平氏は「ズーレはやっぱりお腹が出ているんですよね。気になるんですよいつも。太りやすいし、フィットネスも試合に出ながらまだ腹が出ている。ちょっと集中して欲しいなと思うんですよね」と厳しい言葉を残した。

さらに、前半のうちにイエローカードをもらったズーレがハーフタイムで交代となると、林氏は「やっぱり痩せないとダメですね。明らかにお腹が出ているんで。そこらへんの意識が低いですよね」と改めて苦言を呈した。

この様子に、ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちからは「ズーレ確かに太りすぎやろ」「これはお腹出すぎてるw」「むしろこれでよくサッカーできるなw」「ナメすぎやろ」「これはダメ」「気になるな」「ズーレなんでこんなに太ったん？」「シーズン中盤なのにこの体型w」「ズーレだけ引退選手のサッカーやんw」と様々な反応が寄せられた。

今季のズーレは筋肉系のトラブルで開幕に出遅れた。その後も怪我による離脱があり、ここまでリーグ戦8試合に出場して1アシストの成績を残している。直近では3試合連続でスタメン起用されていた。（ABEMA／ブンデスリーガ）