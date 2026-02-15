歌手小林幸子（72）が14日、京都・舞鶴市文化会館の海上自衛隊舞鶴音楽隊「第60回定期演奏会」にサプライズゲストとして出演した。

演奏会の最後に登場すると、会場を埋めた1500人の歓声があがる中で「おもいで酒」と「千本桜」を熱唱し「『おもいで酒』は47年前の曲。歌手生活62年を迎えました。いったい、いくつだろうと思いますが、年を重ねてどう生きてきたかが一番大切」。そして会場の子供たちにバレンタインデーのチョコレートをプレゼントした。

これに先駆けて、舞鶴港で海上自衛隊の護衛艦「ふゆづき」の艦内を見学。西脇匡史舞鶴地方総監、藤原直哉幕僚長、谷公一衆議院議員たちと名物「海自カレー」を食べながら「厳しい状況の中で、国の安全を守っていただいていることに感謝します」と話した。

公演後に小林は「ものすごい歓声で、とってもうれしかった。子供たちは宝だから」。今年1月にデビューして以来、初の丸1カ月の休養を取った。「3年前から考えていて、リフレッシュできた。元気でいられること、自分の身体に感謝したいと思いました。本当に幸せ」と話した。【小谷野俊哉】