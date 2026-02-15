シンガー・ソングライターmiletが14日、東京・日本武道館で、ライブ「Ray of Water」2日目公演を行った。同所は3年ぶり2度目。

昨年4月1日に休養宣言も、10月にはファンクラブライブで復帰。「歌を復活して初めての大きな舞台」とし、「すごく緊張していたけど、今はすがすがしい気持ち。本当にうれしくて、なんだか羽が生えたよう」と喜びをかみしめた。

ステージでは自らの特性を“水”とし、演出には実際の水を使用。また、新たなる挑戦として、自身初のダンスも取り入れた。

休養を支えてくれた母もこの日の会場を訪れていることを明かし、「いつもごめんね。そして支えてくれてありがとう」とメッセージを送ると「December」をささげた。また、miletは「歌い続けていく」と誓い、「疲れた時は私に体を預けてください。その時は支えます。そして抱きしめます」と呼びかけた。

日本テレビ系アニメ「葬送のフリーレン」（金曜午後11時）エンディングテーマ曲「The Story of Us」など全21曲を披露。2日日で1万7000人を動員した。同公演では26年秋、全国17都市19公演のホールツアー開催も発表した。【川田和博】