夫は「定年後は地域のボランティアをしたい」と言いますが、妻としては家計のために少しは働いてほしいです。お金にならない活動と仕事、どのようにバランスを取るべきでしょうか？

定年後の家計を「見える化」して現実を共有する

文部科学省が行った調査によると、3人に1人がボランティア活動の経験があると回答していました。経験者のほとんどは、その後も参加意欲を持っている割合が高いという結果がでています。

まず重要なのは、定年後の家計状況を夫婦で正確に把握することです。年金収入、貯蓄額、毎月の生活費や将来必要となる医療・介護費用を整理し、「いくら不足する可能性があるのか」を具体的な数字で示すことが大切です。

感情論ではなく現実的なデータを共有することで、夫も「なぜ働く必要があるのか」を理解しやすくなります。家計の見える化は、ボランティアと仕事のバランスを話し合うための土台になります。



ボランティアは「無償」でも価値ある活動と理解する

ボランティア活動は直接お金を生みませんが、社会とのつながりや生きがい、健康維持といった大きな価値があります。定年後に役割や居場所を失うことは、心身の不調につながるケースも少なくありません。その意味で、夫が地域活動に意欲を持つこと自体は前向きに評価すべき点です。

妻としても「お金にならないから無意味」と切り捨てず、精神的な充実が長期的に家計リスクを下げる可能性があることを理解する姿勢が求められます。



「働き方」を柔軟に考え折衷案を探る

仕事かボランティアかの二択ではなく、両立できる形を探ることが現実的な解決策です。例えば、週に数日だけのパート勤務や、短時間・期間限定の仕事であれば、家計の足しにしながらボランティアも続けられます。

また、これまでの経験を生かした有償ボランティアや講師業など、社会貢献と収入を兼ねる選択肢もあります。夫婦で「どの程度の収入があれば安心か」を話し合い、無理のない働き方を一緒に設計することが大切です。

また、定年後すぐに理想の生活を完成させようと考えすぎないことも大切です。最初は試験的に短時間の仕事を始め、家計や生活リズムへの影響を見ながら調整する方法もあります。

実際に動いてみることで、夫自身が「もう少し働こう」「このくらいがちょうどいい」と考えを変えるケースも少なくありません。柔軟な期間設定を設けることで、夫婦双方の納得感は高まりやすくなります。



妻自身の老後不安にも目を向け、率直に気持ちを伝える

夫に働いてほしいと感じる背景には、妻自身の将来への不安があることも少なくありません。老後資金が足りるのか、予期せぬ出費に対応できるのかといった心配は、決してわがままではなく現実的な感覚です。その不安を我慢したままでは、やがて不満として表面化してしまいます。

「家計が心配だから少し安心したい」「一緒に老後を考えたい」といったように、責めるのではなく自分の気持ちとして伝えることが大切です。率直な対話は、夫が状況を理解し歩み寄るきっかけになります。

また、定年後すぐに理想の生活を完成させようと考えすぎないことも大切です。最初は試験的に短時間の仕事を始め、家計や生活リズムへの影響を見ながら調整する方法もあります。

実際に動いてみることで、夫自身が「もう少し働こう」「このくらいがちょうどいい」と考えを変えるケースも少なくありません。柔軟な期間設定を設けることで、夫婦双方の納得感は高まりやすくなります。



家計と生きがいの両立を目指して

定年後のボランティアと仕事のバランスは、どちらかを我慢する問題ではありません。家計を数字で把握し、ボランティアの価値を認めたうえで、柔軟な働き方を模索することが重要です。

夫婦それぞれの不安や希望を丁寧に言葉にし、現実的な落としどころを探ることで、経済的な安心と充実したセカンドライフの両立が可能になります。互いを尊重する対話こそが、最良の解決策といえるでしょう。



出典

文部科学省 ボランティア活動を推進する社会的気運醸成に関する調査研究報告書

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー