この絵文字が表す絵本は？1度は目にしたことがあるはず！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

（野菜の）葉、おじいさん、おばあさんなどが表す絵本といえば...？

「🥬👴👵👧🐶」が表す絵本は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「おおきなかぶ」でした！

「（野菜の）葉、おじいさん、おばあさん」などの絵文字から、おじいさんが植えた巨大なかぶが登場する絵本「おおきなかぶ」であることがわかります。

おじいさんが植えた巨大なかぶがひとりでは抜けず、おばあさん、孫娘、犬、猫、そしてネズミと次々に助けを呼び、みんなで力をあわせて引っ張ることでやっとかぶが抜ける、というロシアの民話を元にしたお話ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。