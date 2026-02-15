この絵文字が表す絵本は？1度は目にしたことがあるはず！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す絵本は？
意外と難しいこのクイズ。
「🥬👴👵👧🐶」が表す絵本は一体なんでしょうか？
（野菜の）葉、おじいさん、おばあさんなどが表す絵本といえば...？
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「おおきなかぶ」でした！
「（野菜の）葉、おじいさん、おばあさん」などの絵文字から、おじいさんが植えた巨大なかぶが登場する絵本「おおきなかぶ」であることがわかります。
おじいさんが植えた巨大なかぶがひとりでは抜けず、おばあさん、孫娘、犬、猫、そしてネズミと次々に助けを呼び、みんなで力をあわせて引っ張ることでやっとかぶが抜ける、というロシアの民話を元にしたお話ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部