Areeam×ミニーのリボンコレクション♡全6型を一挙紹介

Areeamから、Disney Collection『Minnie Mouse』のリボンコレクションが登場。2026年2月13日（金）20時より、自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売されます。レッドとブラックを基調に、“ミニー”のトレードマークであるリボンをテーマにした全6型をラインアップ。ミニーの日（3月2日）のお出かけにもぴったりな、ときめきあふれるコレクションです♡

主役級ワンピ＆スカート

ミニー/リボンギャザースカート



価格：13,500円（税込）

赤いリボンの刺繍ワッペンが目を惹くギャザースカート。光沢感とハリのある素材が、動くたびに美しいシルエットを演出します。上品さと可愛らしさを兼ね備えた一枚です。

サイズ：フリー（カラー：Red/Black）

ミニー/リボンキャミワンピース



価格：14,500円（税込）

リボンワッペンとウエストリボンは取り外し可能。チュールを重ねたデザインで華やかさをプラスし、バックにはミニーのサイン刺繍をさりげなくオン。気分に合わせてアレンジが楽しめます。

サイズ：フリー（カラー：Red/Black）

FRAY I.D×マリー♡大人可愛い限定コレクション登場

レトロ可愛いトップス

ミニー/リボンボタンブラウス



価格：12,500円（税込）

リボン型ボタンがアクセント。肩の立体的なシルエットと、ミニーをイメージしたスカラップ風の襟がレトロムードを高めます。コーデの主役にもレイヤードにも活躍。

サイズ：フリー（カラー：Off White/Dot Red）

ミニー/リボンボタンUVカーディガン



価格：11,500円（税込）

軽やかな質感にUVカット加工を施した、春のお出かけに嬉しい一着。リボンボタンがさりげない可愛さを添え、デイリーにも取り入れやすいデザインです。

サイズ：フリー（カラー：Red/Black）

お出かけに映えるバッグ

ミニー/リボンキルティングトートバッグ



価格：13,900円（税込）

リボンモチーフをキルティングで表現したトートバッグ。コーディネートのアクセントになりつつ、上品な印象もキープします。

サイズ：フリー（カラー：Off White/Black）

ミニー/リボンキルティングトートリュック



価格：13,900円（税込）

トートとしてもリュックとしても使える2WAY仕様。可愛さと実用性を兼ね備え、テーマパークや春のお出かけシーンにもぴったりです。

サイズ：フリー（カラー：Off White/Black）

Areeam Disney Collection『Minnie Mouse』販売概要



発売日：2026年2月13日（金）20時

販売場所：自社ECサイト「STRIPE CLUB」

※商品の価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

ミニーと春のおしゃれを楽しんで♡

レトロな可愛さとAreeamらしいときめきが詰まったミニーのリボンコレクション。お洋服からバッグまでトータルで揃えれば、特別な一日がもっと輝くはず。

ミニーの日のお出かけはもちろん、日常にも魔法を添えてくれるラインアップです。お気に入りを見つけて、自分らしいディズニースタイルを楽しんでみてください♡