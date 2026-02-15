Areeam×ミニーのリボンコレクション♡全6型を一挙紹介
Areeamから、Disney Collection『Minnie Mouse』のリボンコレクションが登場。2026年2月13日（金）20時より、自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売されます。レッドとブラックを基調に、“ミニー”のトレードマークであるリボンをテーマにした全6型をラインアップ。ミニーの日（3月2日）のお出かけにもぴったりな、ときめきあふれるコレクションです♡
主役級ワンピ＆スカート
ミニー/リボンギャザースカート
価格：13,500円（税込）
赤いリボンの刺繍ワッペンが目を惹くギャザースカート。光沢感とハリのある素材が、動くたびに美しいシルエットを演出します。上品さと可愛らしさを兼ね備えた一枚です。
サイズ：フリー（カラー：Red/Black）
ミニー/リボンキャミワンピース
価格：14,500円（税込）
リボンワッペンとウエストリボンは取り外し可能。チュールを重ねたデザインで華やかさをプラスし、バックにはミニーのサイン刺繍をさりげなくオン。気分に合わせてアレンジが楽しめます。
サイズ：フリー（カラー：Red/Black）
レトロ可愛いトップス
ミニー/リボンボタンブラウス
価格：12,500円（税込）
リボン型ボタンがアクセント。肩の立体的なシルエットと、ミニーをイメージしたスカラップ風の襟がレトロムードを高めます。コーデの主役にもレイヤードにも活躍。
サイズ：フリー（カラー：Off White/Dot Red）
ミニー/リボンボタンUVカーディガン
価格：11,500円（税込）
軽やかな質感にUVカット加工を施した、春のお出かけに嬉しい一着。リボンボタンがさりげない可愛さを添え、デイリーにも取り入れやすいデザインです。
サイズ：フリー（カラー：Red/Black）
お出かけに映えるバッグ
ミニー/リボンキルティングトートバッグ
価格：13,900円（税込）
リボンモチーフをキルティングで表現したトートバッグ。コーディネートのアクセントになりつつ、上品な印象もキープします。
サイズ：フリー（カラー：Off White/Black）
ミニー/リボンキルティングトートリュック
価格：13,900円（税込）
トートとしてもリュックとしても使える2WAY仕様。可愛さと実用性を兼ね備え、テーマパークや春のお出かけシーンにもぴったりです。
サイズ：フリー（カラー：Off White/Black）
Areeam Disney Collection『Minnie Mouse』販売概要
発売日：2026年2月13日（金）20時
販売場所：自社ECサイト「STRIPE CLUB」
※商品の価格はすべて税込、サイズはすべてフリー
ミニーと春のおしゃれを楽しんで♡
レトロな可愛さとAreeamらしいときめきが詰まったミニーのリボンコレクション。お洋服からバッグまでトータルで揃えれば、特別な一日がもっと輝くはず。
ミニーの日のお出かけはもちろん、日常にも魔法を添えてくれるラインアップです。お気に入りを見つけて、自分らしいディズニースタイルを楽しんでみてください♡