“下着案件で退学処分”ちーまき、豊満バスト際立つ天然ボディ 紐パンビキニ姿も披露
下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けてネット上で大きな話題を呼んだちーまきが、『SPA!デジタル写真集 ちーまき「下乳際立つ天然ボディ」』（発売中）を記念して誌面カットが公開された。
【写真】ドキドキの胸熱カット！ちーまき「天然ボディ」披露
ちーまきは2005年生まれ、福井県出身。下着のPR案件をインスタグラムに投稿したことをきっかけに高校を退学となり、大きな話題に。その後18歳でグラビアデビューを果たし、各誌で存在感を発揮してきた。現在は20歳となり、より大人の魅力をまとった表現で注目を集めている。
本作は、グラビア原石として進化を続ける彼女の“今”を切り取ったデジタル写真集。タイトルにもある通り、柔らかな曲線美を生かした大胆なカットが印象的で、表紙には胸元の存在感が際立つショットを採用。小さな顔立ちと抜群のスタイルのコントラストが目を引くビジュアルとなっている。
紐パンビキニ姿では、自然体の仕草の中に大人びた色気を漂わせる一方、ワンピース風衣装では20歳になったばかりのあどけなさをのぞかせるなど、緩急ある構成も見どころ。さらにモノキニ風のビキニカットでは、ヘルシーさと洗練されたボディラインを両立させ、やんちゃさも感じさせる仕上がりとなっている。
