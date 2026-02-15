“1人乗り”のホンダ「軽バン」

レーシーでアメリカンなテイストを取り入れたオリジナル車両を制作する静岡工科自動車大学校は、かつて「東京オートサロン2024」で、全高を極端に低く抑えたホットロッド風カスタムカー「HOT ROTY（ホットロティ）」を初披露し、多くの来場者の視線を集めました。どのようなモデルだったのでしょうか。

ホットロティは、軽ワンボックスのホンダ「ストリート（HH4型）」をベースに大幅な造形変更を施した一台です。元は廃車体だった個体を学校に持ち込み、学生たちが再生作業から着手しました。

まずフロアを切断してボディを分割し、ドア下を32cm短縮。さらにピラーを25cmカットし、ボディ幅を25cm広げることで、全高の低いワイドなシルエットを作り上げています。

ワイド化に必要なパネルは部品取り車として用意された軽トラック「アクティ」から流用しており、これは同校の学生の愛車だったものだといいます。

ルーフを低くするチョップトップ加工では、単に切ってつなぐだけでは成立しないため、ピラーの移動や角度調整など細かな作業が求められ、製作は難航したとのこと。

こうした工程を経て完成した車両は、ヘッドライトなど一部のディテールを見てようやくベース車が分かるほど、大きく姿を変えています。

構造面の変更も大きく、フロントドアと右側スライドドアは封鎖し、乗降は左側スライドドア位置に新設した前開きドアから行う仕様に変更しました。

リア側ではテールゲートを撤去し、車内にはフージャー製ドラッグレース用タイヤとエンジンを搭載しています。これは、同校がかつて使用していたレーシングカー「フォーミュラ・スズキ隼」のシャーシを流用しているためです。

スズキの高性能バイク「GSX1300Rハヤブサ」のエンジンを積む構成で、フレームや足まわりも大幅に改造されています。フォーミュラカー由来の1人乗りレイアウトに合わせ、車体中央にはアルミ製ボンバーシートをひとつ配置しました。

外装はアメリカンカスタムを意識したファイヤーパターンを採用し、紫の塗装にチッピング塗装を加えて質感を演出しています。さらにエアサスペンションを装備し、車高を大きく落とすことでホットロッドらしい雰囲気を強めています。

最高出力175PSのハヤブサエンジンを搭載することから、同校内では「農道最速のケッパコ」との愛称で呼ばれているとのこと。静岡工科自動車大学校が次回のカスタムカーイベントにどのようなカスタムカーを出展するのか、今後も注目が集まりそうです。