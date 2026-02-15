村上がキャンプ地で会見…導入された温水洗浄便座に言及

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールで取材対応。導入された日本式便座の素晴らしさを伝えるなど、爆笑会見となった。

MLB公式サイトなどが2日（同3日）、ホワイトソックスが本拠地レートフィールドのクラブハウス内に温水洗浄便座を設置すると伝えていた。クリス・ゲッツGMが明かしたもので、入団会見の際に村上がロッカールームに設置されていないことに気付いたことがきっかけだという。

この日、村上は「チームメートにビデの素晴らしさを伝えました」と言及。「環境にもいいと思うので。みんなトイレットペーパーめっちゃ使うし」とコメントし、笑わせた。

その後、経緯について「結構うん○するので。お腹が痛くして試合に出るのは嫌なので。スッキリさせたいなと思って。日本では当たり前に使っていたので。あった方がいいなと思って、エージェントに言いました」と説明。キャンプ地には導入されておらず、携帯用ウォシュレットを使用していることを明かし、「スポンサー誰かお願いします」と最後はウォシュレットの広告塔を希望し、笑わせた。（Full-Count編集部）