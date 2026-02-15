「一体何が起こっているのか」「異例」まさか！独王者の伝説守護神が突然の“HT交代”で現地騒然！前半のみで下がった理由は…
現地２月14日に開催されたブンデスリーガの第22節で、首位を独走する王者バイエルンがブレーメンと対戦。３−０で快勝を飾った。
この試合で、絶対守護神のマヌエル・ノイアーが、２−０で突入したハーフタイムでヨナス・ウルビヒと交代となり、現地は騒然となった。
ドイツの大手紙『Bild』は「バイエルンがノイアーを交代！」と見出しを打ち、次のように報じた。
「一体何が起こっているのか？ ブレーメン戦のハーフタイム時点では、バイエルンは計画通りに進んでいるように見えた（２−０と快調にリードしていた）。しかし、後半開始早々、突然、異例の変化が起きた」
同紙は「GKのマヌエル・ノイアー（39歳）はロッカールームに残り、交代となった。交代選手のウルビヒ（22歳）が急遽ピッチに登場し、勝利に貢献した。しかし、なぜノイアーは交代せざるを得なかったのだろうか？バイエルン公式の説明では、ふくらはぎの軽度の故障とのことだ」と続けた。
レジェンド守護神の交代は、軽傷が理由だったようだ。
