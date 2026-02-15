タレントの新山千春が喜びの報告をした。

１５日までに自身のインスタグラムで「私と娘の夢が最近ひとつ叶（かな）った！！」と書き出した新山は、お笑い芸人の渡辺直美が１１日に東京ドームで開催した一夜限りのライブ「渡辺直美 （２０） ｉｎ 東京ドーム」を訪れた様子を投稿。そして「娘のもあが ダンサーとして東京ドームの舞台に立つ姿！しかも渡辺直美さんと一緒にビヨンセ様にガガ様の曲で舞台に立って踊ってる姿は感動して涙がでてピントが合わなかった」と、ダンサーを目指す一人娘のもあさんが、ライブに出演した姿を見守った喜びをつづった。

「もあが自力で掴（つか）んだ夢を応援出来るのも嬉しかった！！いつか東京ドームでバッグダンサーをしてるもあを見守ってみたいと思っていた。それもわたしにとっての夢のひとつだった！！ 母と旦那さんと家族みんな渡辺直美さんのステージを目にしてとんでもないエネルギーをいただいた夜でした」と喜んだ。

この投稿には多くの「いいね」が寄せられている。新山は２０２３年１１月の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）とＳＮＳで結婚を報告。マッチングアプリで出会い「彼が１４歳年下で、まだ２０代」と明かした。昨年１０月の投稿では、長女・もあさんがダンサーを目指して渡米したと伝えた。