◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート・ショートトラック（１４日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子１５００メートル準決勝が行われ、１組に出場した宮田将吾（日本通運）は中国選手と手が接触し、妨害したと判定を受け失格となった。混合リレー準々決勝でも自身がペナルティーを受け失格に。普段は強気な発言が印象的なエースも、これにはうつむきがちで「最後ちょっと実力が足りなかったから、接触してしまった」と声を絞り出した。

レース終盤、２番手を滑っていた宮田の手と、その内側にいた中国選手が接触。中国選手は転倒し、宮田がペナルティーとなった。「ジャッジは出ちゃったんで…。最後そう見られる距離感にいたのは自分なので、自分で受け止めたい」と厳しいように映った判定にも、しっかり前を見つめた。

同種目では今季ワールドツアーで銀メダルを獲得。世界ランクも３位でメダル候補だった。失格でなければ２着でゴールしており、決勝に進んでいた。２種目を残しており、「結果にはつながらなかったけど、自信はついた。切り替えたい」と今後のレースを見据えた。