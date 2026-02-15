µï¼ò²°¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ªº´µ×´ÖÂç²ð¤¬Àä»¿¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï¡©¾®µÜ¹À¿®¤Î¡È¾Æ¤Ä»Ð§¡É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ÏÆüÂ¼Í¦µª¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¤À¤Ê¡×¤È´¶Æ°
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á ÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
ºòÆü2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óµï¼ò²°¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
¢£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¿ôNo.1¡ªÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë671Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ë20Å¹ÊÞ°Ê¾å½ÐÅ¹¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¡ÖÄ»µ®Â²¡×¡£Éý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¿ô¤ä¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤µ¤«¤éÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¤â¤¦¤¹¤´¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡£¤É¤³¤âÁ´Éô¿Í¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¡ÖÄ»µ®Â²¤Ã¤ÆSUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒ·¯¤Î¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Î¼ÒÄ¹¤¬º´µ×´Ö¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëSUPER EIGHT¡¦ÂçÁÒÃéµÁ¤ÎÉã¿Æ¤À¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£²¶¤½¤ì¤Û¤ó¤ÈÅÔ»ÔÅÁÀâ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
·ÝÇ½¿Í¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«!?
¢£¾®µÜ¹À¿®¡Ê»°»ÍÏº¡Ë¤äÇðÌÚÍ³µª¤â¾ïÏ¢¡ª·ÝÇ½¿Í¤â¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ»µ®Â²¡×ÎòÌó20Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡ÖÄ»µ®Â²¡×¿®¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«¾Î¡¦¡ÖÄ»µ®Â²¡×¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Î»°»ÍÏº¡¦¾®µÜ¹À¿®¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ»µ®Â²Îò¡×Ìó10Ç¯¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹Ô¤¯¤Û¤É¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÇðÌÚÍ³µª¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¾®µÜ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤»þ¤«¤é¤¹¤´¤¤°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä»µ®Â²¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸åÇÚ¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãËþÂ¤Çµ¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£ÇðÌÚ¤â¡ÖÄ»µ®Â²¤Ï¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¾Â¤ë¡É¥Á¥§¡¼¥óµï¼ò²°¡×¡¢¡Ö³«Å¹Á°¤Ë¤ªÅ¹¡Ê¤ÎÁ°¡Ë¤Ç1¿Í¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤Ä»µ®Â²¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Ø¤Î°¦¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Èµ¤·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Î¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡ÚÁ´ÉÊ390±ß¡ª¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Î¡È¿À¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤Î¿ô¡¹¡ª¡Û
¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿©¤ÙÊª¤â°û¤ßÊª¤âÁ´ÉÊ390±ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Ç¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÀäÂÐÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ù¥ÄÀ¹¡×¡¢¡Ö¤È¤êÇòÅò¤á¤ó¡×¡¢¡Ö¤â¤âµ®Â²¾Æ ¤¿¤ì¡×¡¢¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê»³°ò¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¡×¤Ê¤ÉÁ´6ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£º´µ×´Ö¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ìµ¸Â¤Ë¤ª¤«¤ï¤ê¤Ç¤¤ë¡Ö¥¥ã¥Ù¥ÄÀ¹¡×¤ËÈ¿±þ¤·¡Ö¤³¤ìÌµ¸Â¤Ë¿©¤¦¤À¤±¤Ç¼ò°û¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¿ä¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê»³°ò¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆÇðÌÚ¤Ï¡Ö4¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â1¿Í1»®¤³¤ì¤òÍê¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤Ë¤âÊ¬¤±¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢Ä»µ®Â²¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤·¤ÎÌ£¡×¡¢¡ÖÏÂÉ÷¤Î·ë¹½¤À¤·¤¬¸ú¤¤¤¿Ì£¡£¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤âÌ£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¡£
¾®µÜ¤Î¥Þ¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¥»¥Ã¥È-²¹¶ÌÅº¤¨-¡×¡¢¡Ö¤â¤âµ®Â²¾Æ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¡¢¡Ö±ö¤À¤ì¥¥å¡¼¥ê¡×¤Ê¤É½Â¤á¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¾®µÜ¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¥»¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÇò¤´ÈÓ¤È²¹¶Ì¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤³¤Ë¡Ø¤â¤âµ®Â²¾Æ¡Ù¤Î¤¿¤ì¤òÍê¤ó¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤½¤³¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ¾Æ¤Ä»Ð§¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¾Æ¤Ä»Ð§¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¡£ÆüÂ¼¤â¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»×¤ï¤º¡ÖÅ·ºÍ¤À¤Ê¡×¤È´¶¿´¡£
¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤é3ÉÊ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê»³°ò¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¡×¤ò¿©¤Ù¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤â¤âµ®Â²¾Æ ¤¿¤ì¡×¤ò¼Â¿©¤·¡¢¡Ö¤³¤ì1ËÜ¤Ç390±ß¤À¤Ã¤¿¤é¡È¤¦¡¼¤ó¡É¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì2¡ÊËÜ¡Ë¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤ËÇðÌÚ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Îµ®Â²¾Æ¡¢°ì¸ýÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ê¶ú¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë°ì¤ÄÌÜ¤Î·ÜÆù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤ËËþÂ´¶¤¬¡ÊÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¡×¤È¡¢¡ÖÄ»µ®Â²¡×¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ú½é¿´¼Ô¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ªÄ»µ®Â²¤Î»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤ËÃí°Õ¡Û
°Â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤À¤¬¡¢½é¿´¼Ô¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡ª¤Þ¤º¾®µÜ¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¤È¤ê³øÈÓ¡×¤òÍê¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¾®µÜ¤Ï¤³¤Î¡Ö¤È¤ê³øÈÓ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Ç·ÁÇ³ÎÁ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¿æ¤¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Ë30Ê¬¤Ï¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¡×¡¢¡Ö¡ÊºÇÄã¤Ç¤â¡Ëµ¢¤ë40Ê¬¤¯¤é¤¤Á°¤ËÍê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¹¤¹¤á¤ë¡£ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¼Â¤Ï¤¤¤¤¾ðÊó¤À¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ø¤È¤ê³øÈÓ¡ÙºÇ¸å¤ËÍê¤ó¤Ç30Ê¬ÂÔ¤Ä¤È¡Ê¾ì¤¬¡Ë¤À¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
ÇðÌÚ¤Ï2¤ÄÌÜ¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª»®¤ò¤µ¤²¤Ê¤¤¤Ç¡¢»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£ÆüÂ¼¤Ï¡Ö»³°ò¤Ç¤·¤ç¡£»³°ò¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Àè¤Û¤É¿©¤Ù¤¿¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê»³°ò¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¡Ø¿Æ·ÜßÕ¤ê¾Æ¥Þ¥è¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¥Þ¥è¡£¤³¤Î¥Þ¥è¤¦¤Þ¤½¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
ÇðÌÚ¤Ï¡ÖÀµ²ò¤Ï¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¡Êº´µ×´Ö¤Î¡Ë¹Í¤¨Êý¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì²¿Íê¤ó¤À¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ø¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥³¥í¥Ã¥±¡Ù¡×¤È¡¢¡Ö¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥³¥í¥Ã¥±¡×¤¬¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª»®¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÆüÂ¼¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤ò¤³¤Î¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¥ä¥Ð¤¤¡¢¤³¤ì¡×¡¢¡Ö²¿¤Ç¤â¡Ê¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡Ë¤¦¤Þ¤¤¤³¤ì¡£²¿¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ»×¤ï¤º¥½¡¼¥¹¤òÄ¾°û¤ß¤¹¤ëÆüÂ¼¤ËÇðÌÚ¤È¾®µÜ¤â¶ì¾Ð¤¤¡£º´µ×´Ö¤â¤³¤ÎÇ»¸ü¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡Ö¤³¤ì¿¼Ìë¡Ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤é¡Ë¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¡¢¡Ö¤³¤ìÂ¿Ê¬¥Þ¥¸¤Ç¤É¤ì¤Ä¤±¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Ú°Â¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë´ë¶ÈÅØÎÏ¡Û
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ°ì¤Î¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óµï¼ò²°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¿¼·¡¤ê¡£¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤ÎÂçÁÒ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¾Æ¤Ä»ÉôÌç¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¾Æ¤Ä»Å¹¤ÎÂç¾¤«¤é¡¢¾Æ¤Ä»Å¹¤Î¥Á¥§¡¼¥ó·Ð±Ä»ö¶È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ä¤Í¤Ë¾Æ¤Ä»¤È¤Î±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ1985Ç¯¤ËÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÇðÌÚ¤Ï¡ÖÌó1Ç¯¤¯¤é¤¤ÀÖ»ú¤¬Â³¤¯¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â·Ð¸³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤«¤é1Ç¯¤¿¤Ã¤ÆÁ´ÉÊ¶Ñ°ì²Á³Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦¤É¤ó¤É¤óÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¡¢º£¤Ç¤Ï671Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°Â¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®µÜ¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞ¤ò¡¢2³¬¤È¤«ÃÏ²¼¤È¤¤¤¦ÄÂÎÁ¤¬°Â¤¤¤È¤³¤í¤Ëºî¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
°Â¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Î´ë¶ÈÅØÎÏ¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÆüÂ¼¤Èº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¡Ê¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤Î2¿Í¤ËÄ»µ®Â²¤Ë¡ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡¢¡ÖÄ»µ®Â²¥Þ¥¸¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
