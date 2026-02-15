フォロワー500万の165cm美女、オフショルダー姿で抜群プロポーション全開 ネット騒然
クリエイターのちゆうが、15日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
今回は「美味しいもの食べてこんなに大きく育ちました」と、店内でのショットを披露。オフショルダーのトップスを着用しており、ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「スゴイ」などのコメントが寄せられた。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
