ちゆう、ソロショット　※「ちゆう」X

　クリエイターのちゆうが、15日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

　“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。

　今回は「美味しいもの食べてこんなに大きく育ちました」と、店内でのショットを披露。オフショルダーのトップスを着用しており、ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「スゴイ」などのコメントが寄せられた。

