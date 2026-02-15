相田翔子

　俳優・歌手の相田翔子が、15日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。

　高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。

　今回は「いつもの晩御飯」と手作り料理を披露。「いつもの笑　・アスパラの豚肉巻き巻き焼き　・お豆腐のステーキ　・ごま塩きゅうり　最近は　お豆や　お豆腐を積極的に食べていますよ」とつづった。ファンからは「美味しそう」などの声が寄せられている。

引用：「相田翔子」ブログ