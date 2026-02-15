相田翔子「いつもの晩御飯」、手作り料理に絶賛の声集まる
俳優・歌手の相田翔子が、15日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】相田翔子、手作り料理の数々が「スゴイ」（24枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回は「いつもの晩御飯」と手作り料理を披露。「いつもの笑 ・アスパラの豚肉巻き巻き焼き ・お豆腐のステーキ ・ごま塩きゅうり 最近は お豆や お豆腐を積極的に食べていますよ」とつづった。ファンからは「美味しそう」などの声が寄せられている。
引用：「相田翔子」ブログ
