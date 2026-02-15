地震や豪雨など、いつ起きるかわからない災害。非常用持ち出し袋を用意していても「外出先で被災した」「とっさに持ち出せなった」というケースは少なくありません。そうした防災の“盲点”に着目し、日常生活の中で自然に備えられる防災グッズとして注目されているのが「魔法のポケット」です。

「魔法のポケット」は、愛知県豊橋市にあるメッシュフィルター加工を専門に行う企業「くればぁ」が開発した、日常使いと非常時の両方で使えるフェーズフリー型の防災グッズです。

フェーズフリーとは、身のまわりにあるモノやサービスを、日常使いはもちろん、非常時にも役立てる考え方のこと。

普段はウォールポケットや収納として使い、災害時には持ち出しリュックや簡易ポンチョとして活用できるため、中身が自然に入れ替わり、ローリングストックを無理なく実践できる点が特徴です。

開発のきっかけは「くればぁ」の石橋衣理社長の「災害時にも、できるだけ普段と同じ行動ができるようにしたい」という想いだったと言います。

「日常的に使うことで自然に備えが更新される、ローリングストックにつながる仕組みを作りたいと考えました。特に、小さな子どもを持つ親として、非常時に慌てて準備をするのではなく、日常で使っているものがそのまま災害時にも役立つ形があれば、家族を守る行動につながるのではないかと考えたことが出発点です」(くればぁ 代表取締役 石橋衣理社長)

「すぐに持ち出す」「身を守る」場面での使用を想定

「ポケットの中に、もしもの備えが入っている」という意味を込めて名付けられた「魔法のポケット」。

アイデアの着想から試作・改良を重ね、形になるまでに約1年以上かかったと言います。

「前例のない商品だったため、素材選びや仕様の検討、実用性の確認を繰り返しながら、少しずつ完成度を高めていきました」(石橋社長)

「魔法のポケット」は、見た目は防災用品らしくなく、日常空間になじむデザインであることや、誰でも直感的に使えることにこだわっていて、地震や豪雨など、突然避難が必要になる災害を想定し、自宅から避難所へ移動する際や、屋内外での一時的な待機時など、「すぐに持ち出す」「身を守る」場面での使用を想定しています。

「多くの防災グッズは『非常時専用』ですが、魔法のポケットは『普段から使うこと』が前提です。そのため、いざという時に場所が分からない、使い方が分からない、といった問題が起こりにくい点が(通常の防災グッズとの)大きな違いです。魔法のポケットは使い続ける防災のため、備蓄が自然に循環するローリングストックを実現できます」(石橋社長)

誰がいてもすぐに行動できる備えとして活用できる

魔法のポケットは、複雑な操作や説明がなくても使えるよう、形状や構造はできるだけシンプルにしているため、小さな子どもがいる家庭をはじめ、高齢者のいる家庭や、家族全員で防災を考えたい人に使ってほしいと言います。

また、防災に興味はあるものの、何から始めればいいか分からない人にもおすすめです。

「(魔法のポケットは)一人暮らしの人には、普段の収納プラス非常時の持ち出し用として。共働き世帯や家族が多い家庭では、家族がそれぞれ自分の持ち物を入れておくことで、誰がいてもすぐに行動できる備えとして活用できます」(石橋社長)

家族構成や季節に合わせて調整を

現在、個人だけでなく企業でも利用者が増えているそうで――

「防災意識の高いご家庭や子育て世代を中心に関心を持っていただいており、離れて暮らす家族のために購入されるケースが多くありました。特に、『防災用品は準備しているが、普段は使わないことに不安を感じている』という声が多く、(そういった方に)家庭用・個人用として(魔法のポケットが)選ばれています。また防災を始めたいけど何から準備すればいいか分からない方や、企業のプレゼント品として購入いただくケースもありました」(石橋社長)

使用する上で、中に入れる物は定期的に見直し、家族構成や季節に合わせて調整してほしいと言います。

実際に一度背負ってポンチョを着てみるなど、事前に使ってみることも大切です。

「防災は日常の延長」

「くればぁ」では若い世代の人たちにも今後自然に手に取ってもらえるよう、デザイン性の高い商品開発を進めています。

「防災用品に見えないデザイン性を大切にしながら、さまざまな世代・ライフスタイルに合う形へと改良や展開を検討し、もっと身近に防災を考えていくことが出来たらと考えています」(石橋社長)

また石橋社長は「魔法のポケット」を通して、「防災は日常の延長にある」と強く訴えます。

「防災は何かを我慢したり、特別な行動をしたりすることではないと考えています。普段の暮らしの中に少し工夫を加えるだけで、もしもの時に自分や大切な人を守ることができる。『魔法のポケット』が、その第一歩になれば嬉しいです」(石橋社長)

(メ～テレ 飯田莉穂)