株式会社アピオは、スズキ『ジムニーノマド』専用設計のサスペンションキット『ZERORISE（ゼロライズ）』シリーズを2026年1月30日にリリースした。同製品の最大の特長は、車両のノーマル車高を維持しつつ、乗り心地と走行安定性を向上させる点にある。純正のスタイリングを崩さずに走りの質を高めたいと考えるジムニーノマドのオーナーをターゲットとした、注目のカスタムパーツである。

ジムニーを知り尽くしたアピオの回答「ZERORISE」

ジムニーカスタムの老舗であるアピオが今回発売した「ZERORISE」シリーズは、ジムニーノマドの車両特性や重量バランスを徹底的に分析し、専用設計されたサスペンションキットである。開発の背景には、「自分だけの1台に仕上げたい」「よりしなやかな乗り心地を求めたい」といったオーナーの声があったと、同社は説明している。アピオの長年にわたるジムニーに関する知見と、ユーザーの具体的な要望に応える姿勢が反映された製品と言えるだろう。

ZERORISEを装着したジムニーノマド

車高を変えないメリットとは

「ZERORISE」が最も注目される点は、「ノーマル車高のまま機能性を向上させる」というコンセプトにある。一般的にオフロード性能を高めるカスタムとして「リフトアップ（車高上げ）」が挙げられるが、これには高い走破性が得られる一方で、以下のようなデメリットも存在する。

パーツ点数の増加によるコスト増 センサー類の再調整が必要となる可能性 車高上昇に伴う乗り降りの負担増

「ZERORISE」は、本格的なオフロード走行よりも街乗りがメインであり、純正のスタイルを維持したいと考えるユーザーにとって最適な選択肢となる。車高は純正と同じまま、バネレート（スプリングの硬さを示す指標）を高めたコイルスプリングによって、路面への追従性を向上させる。これにより、街乗りでの突き上げ感や不快な振動が軽減され、コーナリング時における車両の安定性が高まる効果が期待できる。これは日常的に車両を使用するユーザーにとって、走行体験を大幅に向上させる重要なポイントとなる。

ZERORISEコイルスプリング

製品ラインナップと価格

「ZERORISE」シリーズには、走行性能の追求度合いに応じて以下の2つのラインナップが用意されている。

ZERORISE コイルスプリング（1台分単品）

価格：52,800円（税込） まずは乗り心地の変化を体感したいユーザーに適した製品である。

ZERORISE サスペンションキット（ショックアブソーバーセット）

項目 詳細 発売日 2026年1月30日 対象車種 スズキ ジムニーノマド

ZERORISEサスペンションキット

購入方法とキャンペーン情報

価格：136,400円（税込） コイルスプリングと専用チューニングが施されたショックアブソーバーがセットになっており、より高いレベルで走行性能を追求したいユーザー向けである。

「ZERORISE」シリーズは、神奈川県綾瀬市にある「プロショップアピオ」の実店舗、公式の「アピオ楽天市場店」、および全国の主要自動車部品量販店などで購入が可能である。アピオ楽天市場店では現在、発売を記念してサスペンション関連商品がポイント10倍となるキャンペーンが開催されている。購入を検討しているユーザーは、この機会を活用することが推奨される。より詳細な製品情報は、アピオ公式サイトの製品ページで確認できる。

まとめ：純正スタイルを愛するオーナーの新たな選択肢

アピオの「ZERORISE」は、スズキ「ジムニーノマド」が持つレトロな魅力や高い走破性を損なうことなく、走行性能と乗り心地を向上させることを目指した製品である。本製品は2026年1月30日に発売されており、純正の見た目は維持したいが、走りの質にはこだわりたいと考えるオーナーに最適なカスタムパーツと言える。アピオの実店舗ではカスタム済みのデモカーも多数展示されているため、実際に見て体験することも購入検討時のポイントとなるだろう。

リリース提供元：株式会社アピオ