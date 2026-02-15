◇ミラノ・コルティナ五輪 第9日 ショートトラック（2026年2月14日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ショートトラックの各種目が14日（日本時間15日）に行われたが、日本にとっては厳しい結果が待っていた。

メダルを期待された男子1500メートルで、日本のエース・宮田将吾（日本通運）が2分15秒73で2着でゴールに入った。だが、中国の選手が転倒し、違反がないか映像チェックが行われ、2位だった宮田のペナルティーが発覚して決勝進出はならなかった。

また同様にメダルの期待が高かった女子3000メートルリレーも準決勝での敗れ、メダルを争うA決勝には進出できなかった。

今季のワールドツアーで3位に2度入るなどメダルの期待もされた女子3000メートルリレー。同様に宮田の得意種目である男子1500メートルはメダル獲得の大チャンスだったが消滅。

宮田はインタビューでは涙が止まらず「接触して失格になってしまった。ほんのちょっと出力が足らなかった。あとちょっとで決勝も見えていたので本当に悔しい」と唇をかんだ。

ショートトラックでは98年の長野五輪以来となるメダルが期待された2種目で敗退が決まり、日本に暗雲が漂ってきた。