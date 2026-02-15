このオフにメッツからFAとなりドジャースに加入したエドウィン・ディアス投手（31）が14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組キャンプ2日目を終え、取材に応じた。

プエルトリコ代表で出場する3月のWBCへ向け「（前回大会で右膝を負傷したことは）頭になかった。プエルトリコの家族の前でプレーできるチャンスがあった。それは簡単な決断だった。自分の国の人たちの前でプレーするのは初めてになる。WBCが開催されると分かったとき、すぐにイエスだった」と気合十分に話した。

その母国で行われる1次ラウンドA組はキューバ、パナマ、カナダ、コロンビアと戦う。

「素晴らしいことだ。多くの選手がまだ家族や友人、プエルトリコのファンの前でプレーしたことがない。1ラウンドでもそこでプレーできるのは本当に特別だ」と心待ちにした。

プエルトリコはWBC準優勝2度の強豪だが、まだ優勝は経験していない。前回大会覇者の日本とは準決勝以降で戦う可能性がある。

日本代表の印象については「とても良いチームだ。前回優勝しているし、今回もまたベスト4に入ると思う」と私見を述べ、ロッカーが近い日本代表の大谷や山本との会話については「まだ会ったばかりで、まずはお互いを知ろうとしているところだ」と話した。